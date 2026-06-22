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Mundial 2026

Mundial 2026 EN VIVO | Dallas se pinta de celeste y blanco con la ilusión argentina en busca de otra victoria

El equipo de Lionel Scaloni quiere asegurar la clasificación a los 16avos de final ante Austria. Una multitud acompañará en el estadio. También juegan Francia-Irak y Noruega-Senegal.

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

La Selección argentina busca una segunda victoria en el Mundial 2026

EN VIVO

La Selección argentina buscará este lunes una nueva victoria que le permita quedar cerca de clasificarse a los 16avos del Mundial 2026 cuando se enfrente a su par de Austria en la segunda fecha del Grupo J del certamen.

El encuentro se jugará desde las 14:00 en el estadio Dallas Stadium, será controlado por el árbitro egipcio Amin Mohamad Omar, mientras que en el VAR estará el español Diego Sánchez y el partido será televisado por ESPN, DSports, Telefe y la TV Pública.

El entrenador Lionel Scaloni todavía no definió el equipo que jugará este lunes y analizaba variantes respecto del once que debutó con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia.

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Austria, un rival incómodo

Austria llega con confianza después de vencer 3-1 a Jordania en su debut y se medirá con la Argentina de Lionel Scaloni en Dallas, en un cruce entre los dos líderes de la zona.

La selección austríaca no aparece como una potencia tradicional del Mundial, pero sí como un rival incómodo debido a que tiene intensidad y una idea muy clara para atacar rápido cuando recupera la pelota.

El principal sello del equipo es el de su entrenador, ya que Rangnick, uno de los técnicos más asociados al concepto de presión alta y recuperación inmediata, construyó una selección con mucha energía para jugar lejos de su propio arco.

Scaloni ya marcó una advertencia sobre ese punto: Austria es un equipo de “muy buenos jugadores, presión alta y juego vertical”, una descripción que resume el tipo de partido que puede plantear el conjunto europeo.

La primera fortaleza está en la mitad de la cancha, donde aparecen futbolistas con recorrido de élite como Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Xaver Schlager y Nicolas Seiwald.

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Sabitzer es uno de los nombres más importantes: tiene llegada al área, remate de media distancia, manejo de pelota parada y experiencia en partidos de máxima exigencia.

Laimer, por su parte, aporta despliegue, presión, recuperación y capacidad para saltar sobre los mediocampistas rivales, una virtud clave para intentar incomodar la salida argentina.

En ofensiva, Austria cuenta con variantes de peso. Marko Arnautovic, el futbolista con más presencias en la historia de su selección, sigue siendo una referencia por jerarquía, potencia física y oficio dentro del área.

El delantero de 37 años fue importante en el debut ante Jordania y convirtió de penal en tiempo de descuento para cerrar el triunfo austríaco.

Otro jugador a seguir es Romano Schmid, autor del primer gol de Austria en el Mundial con un gran remate desde afuera del área. Su movilidad entre líneas y su capacidad para aparecer cerca de los delanteros pueden ser un problema si Argentina no logra cortar rápido las transiciones.

También aparece Christoph Baumgartner, un mediapunta dinámico, agresivo para atacar espacios y con buen timing para llegar al área. Es uno de los futbolistas que mejor interpreta el vértigo que pretende Rangnick.

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En la defensa, Austria tiene nombres fuertes como David Alaba y Kevin Danso, además de Stefan Posch, quien estará disponible pese a una lesión facial y podría jugar con una máscara protectora si el cuerpo técnico decide utilizarlo.

Alaba es mucho más que un defensor: puede ordenar desde el fondo, romper líneas con pases largos y aportar liderazgo en una selección que vuelve a un Mundial después de 28 años de ausencia.

Danso, en tanto, ofrece físico, juego aéreo y presencia en los duelos individuales, un aspecto importante frente a un ataque argentino que viene de mostrar una gran eficacia en el debut ante Argelia.

El segundo punto fuerte de Austria es la pelota parada. Con varios futbolistas altos, buenos ejecutantes y especialistas en duelos aéreos, puede lastimar en córners, tiros libres laterales y segundas jugadas.

El tercer aspecto a tener en cuenta es la mentalidad competitiva. Rangnick avisó que Austria deberá jugar probablemente su mejor partido desde que él asumió para poder competir ante Argentina, pero también remarcó que su equipo tiene una identidad propia, coraje y capacidad para sorprender.

De todos modos, el estreno ante Jordania también dejó señales de alerta. Austria ganó, pero sufrió varios tramos del partido, recibió el empate al inicio del segundo tiempo y recién pudo destrabar el resultado con un gol en contra y un penal en el cierre.

Ese dato marca que el equipo europeo puede ser vulnerable si Argentina logra superar la primera presión y atacar los espacios que deja a espaldas de sus mediocampistas.

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Argentina sigue de cerca lo que ocurre en el Grupo H

La Selección argentina sigue con atención la definición del Grupo H del Mundial 2026 debido a que de esa zona podría salir su rival en los 16avos de final si el equipo dirigido por Lionel Scaloni termina como líder del Grupo J.

El panorama empezó a tomar forma después de la goleada de España por 4-0 ante Arabia Saudita y del empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde, resultados que dejaron una tabla apretada y abierta de cara a la última fecha.

España quedó como puntera con 4 puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde suman 2 unidades cada uno y Arabia Saudita, con 1 punto, todavía conserva chances matemáticas de avanzar.

La situación es clave para Argentina porque, si el equipo nacional gana su grupo, se medirá en 16avos con el segundo del Grupo H, una posición que hoy está completamente en disputa.

En la última jornada se jugarán dos partidos decisivos: Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, ambos con impacto directo en el posible camino argentino.

Si Uruguay le gana a España y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita, la “Roja” podría quedar segunda y transformarse en el rival de Argentina, siempre y cuando el equipo de Scaloni termine primero.

Ese escenario aparece como uno de los más fuertes del cuadro, porque implicaría un cruce prematuro entre Argentina y España, dos selecciones señaladas entre las grandes candidatas del torneo.

Espana Arabia Saudita Mundial 2026

Otra posibilidad es que Uruguay y Cabo Verde ganen sus respectivos partidos. En ese caso, ambos pelearían puestos de clasificación y el orden dependería de los criterios de desempate, con diferencia de gol, goles a favor y fair play como factores determinantes.

También puede darse un escenario de doble empate, que mantendría la paridad entre Uruguay y Cabo Verde y obligaría a definir posiciones por esos mismos criterios.

Si Cabo Verde vence a Arabia Saudita por una diferencia corta y Uruguay empata con España, el seleccionado africano podría quedar segundo y aparecer como posible rival argentino.

En cambio, si Cabo Verde gana por una goleada amplia, podría incluso discutir el primer puesto con España, dependiendo de la diferencia de gol y de los goles convertidos.

Arabia Saudita también tiene una puerta abierta: si derrota a Cabo Verde y Uruguay no le gana a España, podría meterse en zona de clasificación y cambiar por completo el mapa del grupo.

La definición del Grupo H tendrá especial importancia para Argentina porque la ampliación del Mundial a 48 selecciones y la aparición de los 16avos de final modificaron el recorrido tradicional de la Copa.

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Las dudas de Scaloni

La modificación que aparece con más fuerza está en el lateral derecho, ya que Nahuel Molina tiene grandes posibilidades de ingresar desde el arranque en lugar de Gonzalo Montiel, quien durante la semana trabajó con cargas diferenciadas debido a una molestia física.

Aunque el defensor lateral ya volvió a entrenarse junto al grupo y estaría disponible para integrar el banco de suplentes, el jugador del Atlético de Madrid es quien corre con ventaja para ocupar ese sector.

En la defensa también se sigue de cerca la evolución de Nicolás Tagliafico y, aunque el lateral izquierdo ya se encuentra recuperado y trabaja a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico no apresuraría su regreso.

Por ese motivo, el futbolista Facundo Medina podría conservar su lugar tras su buen rendimiento en el estreno mundialista y la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, en tanto, no sufriría modificaciones.

lionel scaloni

Del mediocampo hacia adelante aparecen las mayores incógnitas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurada su presencia, pero Scaloni analiza si mantener a Thiago Almada o darle una oportunidad a Nicolás González.

El futbolista de la Juventus ofrece mayor despliegue físico y podría resultar una alternativa ideal para aprovechar los espacios que deje Austria con su presión adelantada.

La otra gran incógnita está en el centro del ataque ya que Lautaro Martínez fue titular frente a Argelia, pero Julián Álvarez continúa en la pelea por quedarse con el puesto.

El delantero del Atlético de Madrid llegó al Mundial tras recuperarse de una lesión en el tobillo y el cuerpo técnico sigue evaluando su estado físico pero por el momento no hay una decisión tomada y todo dependerá de las conclusiones que deje la última práctica antes del encuentro.

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