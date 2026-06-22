Se suman selecciones eliminadas en el Mundial 2026

Esta edición de la Copa del Mundo estrenó el sistema de desempate olímpico, que dejó fuera a cuatro selecciones en las últimas horas.

Haití y Turquía se convirtieron en las primeras selecciones eliminadas del Mundial 2026, pero el listado ya suma un total de cuatro. La definición se dio este viernes, antes de que ambas completaran su participación en la fase de grupos, debido a que ya no tienen posibilidades matemáticas de alcanzar los dieciseisavos de final por el sistema de desempate.

Este sábado 20 se sumaron los seleccionados de Turquía y Túnez , quienes perdieron sus compromisos en la segunda fecha de la fase de grupos. Los turcos perdieron ante Paraguay en un reñido 1 a 0, mientras que los tunecinos -que ya habían quedado sin DT- cayeron ante Japón por un contundente 4 a 0.

En el caso de Haití , la eliminación llegó después de la derrota por 3-0 ante Brasil en Philadelphia. El equipo dirigido por Sebastien Migné ya había perdido 1-0 contra Escocia en su debut y quedó sin margen para pelear la clasificación. Aunque todavía debe disputar su último partido frente a Marruecos , el cruce perdido ante los escoceses lo deja sin chances en un eventual desempate.

brasil haiti

Turquía quedó en una situación similar dentro del Grupo D. Primero cayó 2-0 ante Australia y luego perdió 1-0 frente a Paraguay, resultados que la dejaron última y sin posibilidades de recuperación. Incluso si logra vencer a Estados Unidos en la última fecha y llega a tres puntos, ya perdió los duelos directos ante los rivales con los que podría igualar.

El Mundial 2026 tiene un formato distinto al de las ediciones anteriores: participan 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona avanzan directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también consiguen un lugar en la siguiente ronda.

turquia paraguay

Para definir posiciones, el reglamento toma como criterio clave los enfrentamientos directos, conocido como desempate olímpico. Por eso, más allá de que Haití y Turquía todavía tengan un partido por jugar, ambas selecciones ya quedaron condicionadas por las derrotas ante rivales directos y no pueden superar esa comparación en caso de igualdad de puntos.

copa del mundo mundial 2026

Túnez, tercera eliminada

Tras perder los primeros dos partidos y con un cambio de técnico en el medio, Túnez también se quedó afuera del Mundial a falta de una fecha para completar la fase de grupos.

Había sido goleado por Suecia, 5 a 1, lo que derivó en que la Federación echara al entrenador para contratar a Hervé Renard.

Sin embargo, por la segunda fecha, Japón también lo aplastó 4 a 0 y de esa forma ya no tiene chances de pasar de fase.

Quiénes podrían quedar eliminados próximamente

Los equipos que no tienen puntos ya no tienen margen de error. Si pierden en la segunda fecha, quedarán automáticamente afuera. Ellos son: Senegal e Irak (grupo I), Jordania y Argelia (grupo J), Uzbekistán (grupo K), Panamá y Croacia (grupo L).