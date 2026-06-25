Mundial 2026 en VIVO | Países Bajos le gana a Túnez, mientras que Japón y Suecia empatan

El seleccionado neerlandés, se enfrenta a Túnez en Arlington y sabe que ganando quedaría con el primer lugar, algo que a priori, parecía una obligación. Los africanos buscarán cerrar de la mejor manera tras un torneo muy a contramano, con la salida de su técnico y dos goleadas en sus dos presentaciones.
Países Bajos estira la ventaja y Suecia logra el empate
Hecke marcó para que Países Bajos vuelva a ganar por dos goles. Mientras tanto, Elanga, con un zurdazo letal, le dio el empate a Suecia.
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