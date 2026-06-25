El clima en Neuquén

icon
Temp
50% Hum
Cintillo promocional
en vivo minuto a minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 25 de junio de 2026 - 20:17

Mundial 2026 en VIVO | Países Bajos le gana a Túnez, mientras que Japón y Suecia empatan

La paridad hasta acá en el grupo entre estas tres selecciones tendrá un desenlace que promete emociones. Cualquiera de los tres puede clasificarse.

paises bajos portada
Japón, Suecia y Países Bajos pelean por los dos primeros lugares del grupo F en el Mundial 2026.

Japón, Suecia y Países Bajos pelean por los dos primeros lugares del grupo F en el Mundial 2026.

EN VIVO

El seleccionado neerlandés, se enfrenta a Túnez en Arlington y sabe que ganando quedaría con el primer lugar, algo que a priori, parecía una obligación. Los africanos buscarán cerrar de la mejor manera tras un torneo muy a contramano, con la salida de su técnico y dos goleadas en sus dos presentaciones.

Japón, acompañado de su colorida hinchada, se enfrenta a Suecia buscando clasificar segundo o en el mejor de los casos, primeros. Ambos tienen chances de acompañar a Países Bajos, pero el empate juega a favor de los asiáticos. Los escandinavos habían arrancado bien con una goleada a Túnez, pero en su segundo encuentro cayeron goleados. Ahora deben ganar para quedar segundos (o primeros si se dan los resultados).

En la continuidad de este jueves , será el turno de los siguientes partidos:

  • 23:00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara.
  • 23:00 | Grupo D | Estados Unidos vs. Turquía — SoFi Stadium, Los Angeles.

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

---

Live Blog Post

Países Bajos estira la ventaja y Suecia logra el empate

Hecke marcó para que Países Bajos vuelva a ganar por dos goles. Mientras tanto, Elanga, con un zurdazo letal, le dio el empate a Suecia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070302160764457443?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070302284219613208?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Japón pasa al frente y Túnez descuenta

Maeda marcó el 1-0 para Japón tras una gran jugada. Por su parte, Mastouri descontó para Túnez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070300911436509278?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070300185213694061?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Países Bajos le gana a Túnez y aprovecha el empate parcial del otro partido

Con goles de Skhiri en contra y Brobbey, Países Bajos le gana 2-0 a Túnez. Japón y Suecia empatan sin goles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070282490594427081?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070283597953564946?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El minuto a minuto de Japón - Suecia

Embed
Embed
Live Blog Post

El minuto a minuto de Túnez - Países Bajos

Embed
Embed

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel