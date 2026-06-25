Cuál es el club de la Liga Profesional que más barras llevó al Mundial 2026.

Las barras argentinas, ante el contexto de los derechos de admisión vigentes y la necesidad de una visa para ingresar a Estados Unidos , trataron de pasar inadvertidas en estos dos primeros partidos de Argentina en el Mundial 2026 . La mayoría de los que llegaron son de equipos del Ascenso que tuvieron paquetes all inclusive de seis a cuatro integrantes de cada hinchada según militen en la Primera Nacional o en la Primera B y según, claro, la relación de su club con la cúpula de la AFA, presidida por el Chiqui Tapia.

Pero en medio de todo esto, la que destacó por cantidad y presencia es La Butteler , la barra de San Lorenzo . Después de muchos mundiales dominados por otros clubes llevó una nutrida delegación aunque sus dos máximos líderes no pasaron por ahora por Migraciones. Son 24 los que posaron con los colores azulgrana en el Aeropuerto y que tuvieron luz verde sin que ninguno de sus nombres salte en la restricción de concurrencia, según los alertas del Ministerio de Seguridad.

En las imágenes tanto del aeropuerto como en las posteriores en el estadio de Dallas, se pudo identificar a algunos miembros de la primera línea del paravalanchas del Nuevo Gasómetro y a tres que estuvieron en la famosa pelea contra la barra de Huracán en el Mundial de Rusia 2018, cuando protagonizaron el peor incidente del torneo el 21 de junio en Nizhni Novgorod en la previa de la derrota frente a Croacia.

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Salvo La Doce en el 86/90, Los Borrachos del Tablón en 2006 y el universo de Hinchadas Unidas Argentinas en 2010, nunca hubo tanta cantidad de un solo equipo importante sobre el resto de los grandes de la Argentina. Y si bien la rivalidad histórica es siempre con todas las facciones de Huracán, las últimas peleas se dieron contra el sector denominado El Pueblito, que eran los que estaban tanto en el Mundial de Rusia como en Qatar y también hubo una pelea entre los más jóvenes de La Butteler y de La José C. Paz, la facción más numerosa de la barra del Globo.

Las otras barras con representación en el Mundial 2026

Por fuera de ellos y de los grandes de Primera se vio un grupo menos nutrido pero con bombos de la vieja Guardia Imperial de Racing, aquella que se referenciaba en Raúl Huevo Escobar primero y José Repetto después. En el caso de esta barra, están emulando a su líder Huevo, que en el Mundial de 1994 en Estados Unidos fue uno de los que lideró la comparsa de aquella Selección que dirigía Alfio Basile y se recuerda cuando llegó en limousine al debut triunfal frente a Grecia.

A diferencia de lo que se especulaba, la primera línea de Boca que viajó para el Mundial de Clubes no se dejó ver por ahora por Dallas o si lo hicieron estuvieron bien lejos de los focos de la televisión y los fotógrafos. Algo que no sucedió con los de Belgrano de Córdoba y su líder, el Gitano Pedro Minuet quién posó con la bandera del Pirata que lo identifica en la segunda bandeja, pero debió retirarla cuando los agentes de seguridad les indicaron a él y su círculo que lo hicieran o se las incautaban porque estaba en un lugar que obstaculizaba la visión de los hinchas.

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Los otros que no se perdieron el Mundial fueron, obviamente, el núcleo duro de la barra de Barracas Central que hasta 2014 no conocían lo que era traspasar las fronteras para seguir a la albiceleste. Allí en Estados Unidos en ambos partidos de Argentina se dejaron ver Ernesto Beto Rivero, el Narigón Juan Manuel Ruiz, Nicolás Bautista y Roberto Maidana. Todos sin derecho de admisión al igual que el líder, Sergio El Boti Avalos, quién lideró en Qatar.

Dentro del grupo de barras del Ascenso se pudo ver en primera línea la bandera de La Banda del Nevado, de Excursionistas, aunque no estaban sus líderes, los oficiales Fernando Nando Podestá y Fabricio Salbarreguy, ambos con causas judiciales pesadas hasta por tentativa de homicidio ni tampoco a los históricos hermanos Santos Lucero, que tras décadas de manejar todo el Bajo Belgrano terminaron perdiendo la tribuna y pasando a generar la facción disidente. También se vio a algunos integrantes ya casi retirados de la tribuna de Almirante Brown.