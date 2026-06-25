Dolor por la muerte de Daniel Castellani, símbolo del vóley argentino

Una leyenda del vóley y del deporte argentino se fue este jueves. El querido y valorado Daniel Castellani murió a los 65 años tras luchar contra una dura enfermedad. Además de ser medallista olímpico como jugador de la selección, también fue entrenador y uno de los principales difusores de la actividad en el mundo.

Las muestras de respeto y afecto se difundieron a través de las redes sociales tanto en Argentina como en la gran cantidad de países que Castellani recorrió con el vóley.

Daniel Castellani nació el 21 de marzo de 1961 en la ciudad de Buenos Aires . Desde muy joven, el voleibol fue su destino. Sus primeros pasos los dio en las canchas de Boca Juniors y GEBA , pero su talento pronto lo llevaría mucho más lejos. Con el correr de los años, su nombre se ganó un lugar en los clubes más prestigiosos de Argentina, Brasil e Italia , donde forjó una carrera que pocos logran igualar.

Su vínculo con la selección argentina fue temprano y profundo. Entre 1981 y 1988, Castellani fue el capitán del equipo nacional, un período en el que el país vivió dos de sus mayores alegrías en este deporte: la medalla de bronce en el Mundial de Buenos Aires 1982 y la presea olímpica en los Juegos de Seúl 1988. Esas dos conquistas quedaron grabadas como hitos fundacionales del voleibol argentino moderno.

El salto al banco: un técnico tan ganador como jugador

Cuando colgó las zapatillas, Castellani no se alejó del deporte. Al contrario: su etapa como entrenador fue igual o más exitosa que su carrera como jugador. Entre 1993 y 1999 tomó las riendas de la selección masculina argentina, y bajo su conducción llegaron nuevos logros. El oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fueron algunas de las conquistas más destacadas de ese ciclo.

Pero su ambición y su capacidad no conocían fronteras. Castellani dio el salto a Europa y allí alcanzó uno de los reconocimientos más altos de su carrera: conducir a la selección de Polonia al título del Campeonato Europeo en 2009, un logro que lo consolidó como uno de los técnicos más respetados del continente.

daniel castellani gracias

El último gran desafío: Las Panteras y la lucha contra el cáncer

En 2023, Castellani asumió como entrenador de Las Panteras, la selección femenina argentina, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Pero ese mismo año, en una entrevista con La Nación, reveló una noticia que conmocionó al ambiente deportivo: había recibido un diagnóstico de cáncer a principios de año, poco después de asumir el cargo.

A pesar de la enfermedad, Castellani nunca bajó los brazos. Siguió al frente del equipo con la misma pasión y compromiso de siempre, y los resultados no tardaron en llegar. Bajo su liderazgo, Las Panteras consiguieron el primer título de su historia en la Copa Panamericana y llegaron a la final del Sudamericano. También disputaron el Preolímpico de Japón con la ilusión de clasificar a París 2024, aunque finalmente no lograron el boleto.

El reconocimiento de la FEVA y el legado de un gigante

La Federación del Voleibol Argentino (FEVA) despidió a Castellani con un comunicado que reflejó la dimensión de su figura. En el texto, la entidad destacó que "marcó la historia del voleibol moderno" y lo definió como "un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha". El mensaje cerró con una frase que resume lo que fue su paso por el deporte: "Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino".

Un técnico con pergaminos en las ligas más duras del mundo

La carrera de Castellani como entrenador no se limitó a las selecciones. Recorrió las principales ligas del planeta y dejó su marca en cada una de ellas. En Argentina, al frente de Bolívar, ganó dos ligas nacionales y disputó otra final. En Polonia, con el SKRA Belchatow, sumó cinco títulos de liga a su palmarés. También dirigió en Italia, en el Sir Safety Perugia, y en Turquía, donde estuvo al mando del Fenerbahçe IDH Sigorta en la liga masculina.

Esa capacidad para reinventarse una y otra vez —primero como capitán de élite, después como entrenador de selecciones y clubes en distintos continentes— fue lo que convirtió a Castellani en una figura única del voleibol mundial. Su nombre, su carácter y su legado trascienden cualquier frontera.

Un adiós que deja huella

Daniel Castellani no fue solo un gran jugador ni un gran técnico. Fue, ante todo, un líder nato que supo transmitir sus valores dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío enorme en el voleibol argentino, pero también un legado imborrable que seguirá vivo en cada equipo que dirigió, en cada jugador que formó y en cada hincha que lo admiró.