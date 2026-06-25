Mundial 2026 EN VIVO | En diez minutos hubo tres goles

En la continuidad de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y en primeros turnos, Ecuador se enfrenta a Alemania desde las 17 y lo propio hará Curazao ante Costa de Marfil . Lo único definido en este grupo es el primer puesto de los germanos, el resto está todo por verse.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece tiene que ganar si o si para tener chances de clasificar tercero. También puede ser segundo si Curazao da el golpe y le gana a "los elefantes" africanos, que también quieren hacer historia, ya que en sus cuatro anteriores participaciones, nunca pudo pasar de la fase de grupos.

En la continuidad de este jueves , será el turno de los siguientes partidos:

20:00 | Grupo E | Países Bajos vs. Túnez — Arrowhead Stadium, Kansas City.

| Países Bajos vs. Túnez — Arrowhead Stadium, Kansas City. 20:00 | Grupo E | Japón vs. Suecia — AT&T Stadium. Arlington.

| Japón vs. Suecia — AT&T Stadium. Arlington. 23:00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara.

23:00 | Grupo D | Estados Unidos vs. Turquía — SoFi Stadium, Los Angeles.

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

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El delantero recibió la pelota afuera del área sin marca, se animó y le rompió la red al arquero alemán para el 1-1 en el inicio del partido, el primero de la Tri en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/S9BBaRwpBQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Live Blog Post Costa de Marfil le gana fácil a Curazao Error en el fondo de Curazao y Nicolas Pepé aprovechó para poner el 1-0 en el partido. Embed COSTA DE MARFIL PEGÓ PRIMEROError en el fondo de Curazao y Nicolas Pepé aprovechó para poner el 1-0 en el partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OlEoQHNUll — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Live Blog Post Alemania abrió la cuenta rápido Leroi Sané puso el primero ante Ecuador con una definición precisa, a la salida de un lateral. Embed ¡GOL DE ALEMANIA!A los dos minutos de juego, Sané adelantó al conjunto Teutón ante Ecuador. pic.twitter.com/gOo3O56gGR — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

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