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en vivo minuto a minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 25 de junio de 2026 - 16:32

Mundial 2026 EN VIVO | En diez minutos hubo tres goles

Se define el grupo E de la Copa del Mundo y los sudamericanos buscarán continuar en competencia, mientras que los caribeños intentarán una hazaña ante los africanos.

sané alemania fifa

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En la continuidad de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y en primeros turnos, Ecuador se enfrenta a Alemania desde las 17 y lo propio hará Curazao ante Costa de Marfil. Lo único definido en este grupo es el primer puesto de los germanos, el resto está todo por verse.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece tiene que ganar si o si para tener chances de clasificar tercero. También puede ser segundo si Curazao da el golpe y le gana a "los elefantes" africanos, que también quieren hacer historia, ya que en sus cuatro anteriores participaciones, nunca pudo pasar de la fase de grupos.

En la continuidad de este jueves , será el turno de los siguientes partidos:

  • 20:00 | Grupo E | Países Bajos vs. Túnez — Arrowhead Stadium, Kansas City.
  • 20:00 | Grupo E | Japón vs. Suecia — AT&T Stadium. Arlington.
  • 23:00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara.
  • 23:00 | Grupo D | Estados Unidos vs. Turquía — SoFi Stadium, Los Angeles.

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

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Costa de Marfil le gana fácil a Curazao

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Alemania abrió la cuenta rápido

Leroi Sané puso el primero ante Ecuador con una definición precisa, a la salida de un lateral.

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El minuto a minuto de Ecuador - Alemania

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El minuto a minuto de Curazao - Costa de Marfil

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