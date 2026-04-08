No estuvo a la altura: San Lorenzo empató con Recoleta de Paraguay

El Ciclón comenzó perdiendo de visitante contra un equipo paraguayo recién ascendido, pero logró empatarlo a los pocos minutos.

San Lorenzo , que empezó perdiendo, empató 1-1 con el modesto Recoleta de Paraguay , en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

En el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya de Asunción y el Canario abrió la cuenta con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos de juego. Tan solo cuatro minutos después, Rodrigo Auzmendi empató el encuentro para el Ciclón.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez inicia con un empate esta travesía en la Copa Sudamericana donde enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, el próximo jueves desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

En lo que al Torneo Apertura respecta, San Lorenzo visitará el próximo domingo desde las 15 a Newell´s Old Boys de Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa.

Por su parte, el equipo de Jorge González consiguió un punto que vale en oro teniendo en cuenta la embargadura del rival al que enfrentó. En la próxima fecha del certamen, viajará a San Pablo para visitar al Santos de Brasil, el martes desde las 21.30 en el estadio Urbano Caldeira. En lo que al Campeonato de Paraguay respecta, Recoleta visitará el sábado a Sportivo Luqueño desde las 18.

El equipo local abrió el marcador a los 13 minutos de juego con el gol de Allan Wlk. Tras un desborde a fondo de Aldo González por la derecha, el mediocampista metió el buscapié pero el arquero paraguayo Orlando Gill la despejó, con la mala fortuna para este que la pelota le quedó a Wlk que le dió de primera y marque el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042003455946973525&partner=&hide_thread=false SE ABRIÓ EL MARCADOR EN EL DEFENSORES DEL CHACO: Wik firmó el 1-0 de Recoleta contra San Lorenzo en el estreno en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Tan solo 4 minutos después, tras un desborde a fondo por la izquierda, el delantero Alexis Cuello metió el pase al medio para Rodrigo Auzmendi que le dio de primera en el área chica y marcó el 1-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TigoSportsPY/status/2042008318512656674?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EMPATÓ SAN LORENZO! Rodrigo Auzmendi anotó el primer tanto de la visita.



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Copa Sudamericana: Riestra empató con Palestino

Deportivo Riestra se quedó con un histórico y positivo empate en su debut en copas internacionales, al igualar 0-0 con Palestino de Chile en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, por la primera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

En un partido que no tuvo goles, la llegada más peligrosa del local se dio a los 17 minutos de la segunda parte, con un cabezazo del volante Antony Alonso que pasó a centímetros del segundo poste.

La igualdad deja a ambos equipos en los primeros puestos de la zona con un punto, con el argentino en segundo lugar y el chileno en el primero, debido a que Gremio de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay aún no se enfrentaron.

En la próxima fecha, el “Malevo” deberá visitar a Gremio de Porto Alegre el martes 14 de abril a las 19:00, mientras que Palestino será local del mencionado conjunto montevideano, el mismo día pero a las 21:30.

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La primera llegada del partido fue de la visita, a los cinco minutos, con un centro desde la derecha que permitió un disparo de volea del mediocampista Sebastián Gallegos, que salió cerca del segundo palo.

El local tuvo su única llegada de la primera parte a los 15 minutos, mediante una jugada colectiva que dejó mano a mano por derecha al carrilero Gabriel Obredor, que definió bajo pero no pudo con el guardameta Sebastián Pérez, de efectivo achique de espacios.

A los 28 minutos, un nuevo centro desde el costado derecho llegó al segundo palo para el remate desde el piso del extremo argentino Jonathan Benítez, que salió alto.

Cuando iban 37 minutos, un intento de córner olímpico de Gallegos buscaba el primer palo, a media altura, y fue despejado con los puntos a centímetros de la línea de gol por el arquero Ignacio Arce.

La única llegada de un complemento de poca acción fue del conjunto del Bajo Flores, mediante un centro para el cabezazo del volante Antony Alonso, que buscó el segundo palo y vio como su remate se iba a escasos centímetros del poste.