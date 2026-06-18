No le gustó nada: la fuerte respuesta de Chiqui Tapia a un seguidor que lo confundió con una pelota

En un posteo con el balón del hat trick de Messi en la mano, un seguidor tuvo una fuerte frase para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y no dudó en responder.

Una vez terminado el encuentro, el mandatario de la asociación se mostró feliz por el logro del capitán del seleccionado y se mostró en sus redes sociales con un posteo junto al balón que se llevó a su casa el '10' por haber alcanzado los tres tantos en el partido. "Acompañando a este gran equipo lleno de talentos y al mejor jugador del Mundo. Pd: Sí, es la pelota de los 3 goles del 10; y los lentes, porque el presidente campeón del Mundo se pone lo que quiere", escribió el mandatario en un posteo que se volvió viral por el comentario de un usuario de la red social Instagram.

Debajo del video donde se muestra con le balón, caminando con traje puesto para darle formalidad y lentes de sol, un usuario sorprendió con un mensaje puntual que provocó la respuesta del líder de la AFA . "No distingo cuál es la pelota", escribió una cuenta distinguida como Posta Sport.

Chiqui Tapia posteo pelota

Ante esta situación, Chiqui no dudó en responderle de forma contundente. "La redonda de colores. El de lentes el presidente campeón del mundo", respondió con contundencia en un comentario que superó los 5200 'me gusta'.

Le dijo "retirado" en vivo y terminó sufriendo el triplete: la afligida reacción de un streamer mexicano anti Messi

Lionel Messi no dejó dudas en el debut ante Argelia en la Copa del Mundo y fue contundente en cada una de las oportunidades que tuvo. Hat trick, comprometido en la marca por momentos, movimientos rápidos que muestran un gran nivel, entre otros detalles que exhiben un gran presente del capitán a tan solo días de cumplir 39 años. Cuando importantes figuras del deporte muestran su admiración por el jugador, otros intentan oponerse con posturas contrapuestas.

En las redes sociales aparecieron un sinfín de reacciones en torno al partido donde el múltiple campeón brilló con una tarde-noche mágica. Entre ellas, un streamer mexicano, confeso hater de Messi, quedó expuesto con una particular definición sobre el jugador previo a los tres tantos convertidos en el partido.

La triste reacción del mexicano

Es que durante una transmisión en vivo donde vieron el partido de la Selección argentina, un streamer mexicano tuvo una particular frase que no pasó desapercibida. Desafortunadamente, cuando el partido estaba empatado sin goles, Mike Máquina del Mal, como se lo conoce en el ambiente, llamó "retirado" a Messi.

Minutos posteriores, el capitán de la Selección respondió con un triplete que lo dejó con una sensación de angustia que lo hundió en el sillón y le provocó un rostro de tristeza durante la transmisión.

Streamer Messi retirado video

El periodista español Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo, pidió una roja para Messi

Quien también fue crítico fue el periodista español Edu Aguirre, un reconocido amigo de Cristiano Ronaldo. En su participación en el Chiringuito, soltó: "Bien, tiene mérito. Con 38 años meter esos goles... contra Argelia, pero muy bien. El tema no es como empieza, sino cómo acaba".

"Es muy bueno. No me quiero calentar, pero es demasiado evidente. Todos vimos como Argentina ganó el mundial pasado, con siete penales. Lo tienen que echar, si es cualquier otro jugador de los 22 en el campo, lo echan", dijo y agregó: "Me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial pero es roja".