Otra hazaña de Susana Morales: gran esfuerzo económico, un viaje eterno y medallas para Neuquén

Susana Morales sigue haciendo historia a través del atletismo en la categoría mayores de 65 años. Esta vez fue en Perú.

Ya recuperada de una lesión compleja que la marginó del atletismo durante 9 meses, Susana Morales volvió con todo y sigue cosechando logros en el atletismo nacional e internacional. La deportista neuquina estuvo primero en San Luis y luego en Perú representando a su ciudad y al país.

En la capital de la mencionada provincia se presentó en el Meeting Internacional “Serranías Puntanas”, un evento que reunió a atletas de todo el país y de Sudamérica , con delegaciones de Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

La competencia se desarrolló en el Predio “Pedro Presti”, en una edición especial que rindió homenaje a César Juárez, referente del atletismo de San Luis.

En diferentes distancias, Susana cosechó tres medallas de Oro a fines de abril. Fue en 80 metros con vallas, 300 con vallas y la posta 4x100 mixta.

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Cabe recordar que en marzo había hecho lo propio en un torneo Internacional disputado en Uruguay.

Un viaje largo y sacrificado que tuvo sus frutos

Con mucho esfuerzo, Morales juntó peso por peso para viajar al segundo Iberoamericano de Atletismo en Perú y además buscó la forma más económica de hacerlo. Por eso tuvo diferentes escalas antes de llegar a Lima, lo que extendió el viaje más de lo que se recomienda.

Ese torneo había comenzado en la segunda semana de mayo con otras categorías, hasta que le tocó a los atletas máster.

"Participé en los 80 metros con vallas y obtuve medalla de Bronce en la final. Corrí los 300 metros con vallas, donde salí campeona Iberoamericana con récord y lo traemos para argentina", contó Susana a LMNeuquén.

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Un dato particular que destaca la vigencia de la neuquina es que en el primer Iberoamericano, hace una década, también tenía el récord en la categoría mayores de 55 años.

"Para mi es un honor representar a Argentina y a todos los neuquinos. Escuchar el himno en el estadio es muy emocionante", confesó Morales, quien representa al Club La Ribera de Neuquén capital.

Como si fuera poco, antes de volver, la representante regional integró el equipo argentino de postas y sacó la medalla de Plata.

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En el viaje de vuelta, otra vez hubo una escala de muchas horas en el aeropuerto en Santiago de Chile debido a que sacó un pasaje más económico para poder llegar.

Ahora se viene la máxima cita de la categoría Máster a nivel internacional, pero para eso lo económico será determinante y Susana espera tener algún aporte.

"Si veo que junto dinero para ir al Mundial, confirmaré mi participación. Si no, es imposible. Me metí en muchas deudas para ir a Perú", avisó.