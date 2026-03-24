Susana Morales, la atleta neuquina que le gana al tiempo

Con una gran actuación en Uruguay, volvió a cosechar medallas de Oro lejos de casa en la categoría mayores de 65 años.

Para Susana Morales parecen pasar los años pero no el tiempo. A lo largo de su vida ha ido cosechando logros y así se transformó una atleta neuquina que le sigue ganando al tiempo. Así lo demuestran las últimas medallas conquistadas tanto en México en noviembre pasado como en Montevideo, Uruguay , donde fue una de las representantes argentinas presentes.

En los últimos días, corrió en la edición 40 del Torneo Internacional Juan José López Testa en la capital de vecino país, donde participó en las carreras de 80 metros con vallas, 2000 metros con obstáculos y 300 metros con vallas.

Formando parte de la categoría entre 65 y 69 años, fueron tres medallas de Oro, una en cada competición.

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Si bien no es el primer logro de su extensa carrera en el atletismo máster, como ya lo ha informado este medio en otras oportunidades, lo significativo en este caso es que Susana se recuperó de una lesión compleja hace muy poco tiempo.

"Vengo de una lesión, de una rotura de meniscos que me tuvo parada nueve meses. Hace cuatro semanas el médico me dio de alta. Gracias a Dios pude competir", contó.

Su equipo de trabajo y un accidente que la marcó

"Tengo todo un equipo trabajando. Mi entrenador es Mario Heriberto López, de Quilmes, Ricardo González es mi preparador físico, el doctor Carlos Entrena, Adrián Quiñenao es mi médico clínico y Bruno Nolasco mi kinesiólogo. Ellos me ayudaron, estuve 9 meses sin poder correr porque estuve muy complicada de la rodilla. Tuvo un accidente en el Paseo de la Costa cuando iba en bicicleta contra un auto", explicó Susana.

Pese a las dificultades, en noviembre se destacó en su categoría del Mundial: "Cuando fui a México en noviembre iba todavía la rodilla me dolía muchísimo, saqué dos medallas de Bronce igual en el mundial y bueno y ahí trabajamos más tiempo todavía".

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Cómo se las arregla para viajar a competir

Juntar fondos para poder seguir corriendo en diferentes partes del país y del continente no es sencillo. Susana, además, lo hace de manera independiente y entonces cada éxito tiene un sabor diferente.

"Siempre me he pagado mis pasajes. Vendo empanadas, locro, tortas fritas o hago sorteos para juntar la plata", destacó.

Lo que viene

"Comencé la temporada en la carrera de Centenario, ganando en mi categoría en los 5000 metros. Y en la Corrida de Cipolletti salí segunda en mi categoría en los 10 kilómetros. Este es el primer torneo internacional en el que participo este año. Tengo varios para seguir compitiendo y este es el arranque de la temporada", contó Susana con su habitual entusiasmo.

"Dentro de unos pocos días ya estoy representando otra vez a Argentina en San Luis, en el "mitin" internacional. Voy a estar compitiendo el día 21 de abril y en mayo estoy corriendo en Lima Perú en el Iberoamericano, donde tengo el récord en 300 metros con vallas", finalizó.

Luego vendrán más competencias a nivel internacional que para la atleta neuquina se han vuelto costumbre, pero que no dejan de ser noticia por la calidad de sus logros a lo largo del tiempo.