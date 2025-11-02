Deportes La Mañana River Para el olvido: River no le encuentra la vuelta y juega mal ante Gimnasia

El Millonario está a cuatro unidades de Boca en la tabla anual y, si bien está en zona de acceso a la competición internacional, tendría que disputar un repechaje.







Tras la eliminación en Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, el recibimiento de la tribuna millonaria estuvo lejos de ser hostil: hubo ovación para Marcelo Gallardo y tan solo algunos jugadores puntuales fueron reprobados en la previa. Dentro del campo de juego, a River le costó encontrar juego asociado en el inicio, pero mostró algo de frescura en el ataque en los pies de Ian Subiabre, una de las grandes sorpresas de la noche. Facundo Colidio, que llegó tocado al partido, debió salir reemplazado a los 15 minutos por una molestia e ingresó el juvenil Cristian Jaime.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985132144566419479&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: Colidio se lesionó a una semana del Superclásico.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Aocw8LN3Kq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025 La modificación no cambió en absoluto la tesitura del encuentro. El local empezó a llegar al área rival, aunque con acciones aisladas y forzadas: Juanfer Quintero probó de media distancia en un tiro libre y Maximiliano Salas hizo lo propio en una incursión individual. Mientras tanto, el Lobo complicó con envíos aéreos y jugadas de pelota parada, aquellas que se volvieron dagas para el elenco de Marcelo Gallardo durante toda la temporada.

Sobre el final de la primera etapa, el público comenzó a impacientarse: ocurre que La Banda no tuvo chances claras durante 45 minutos y tampoco se aproximó de manera peligrosa al arco rival. De hecho, el Tripero no sufrió pese a estar replegado y hasta Marcelo Torres pudo haber estampado el 1-0, pero no llegó a definir de milagro. Un buscapié de Jaime fue lo único interesante que exhibió el elenco de Núñez.