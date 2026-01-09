Por fin, Boca selló su primer refuerzo: los números del contrato de Marino Hinestroza

El extremo colombiano llegará a Argentina en los próximos días para formar parte del club de la Ribera.

Después de varias semanas de espera, los hinchas de Boca tienen una buena noticia. Este viernes por la mañana se confirmó la llegada del colombiano Marino Hinestroza , por el que el club que preside Juan Román Riquelme desembolsará cinco millones de dólares.

El extremo, proveniente de Atlético Nacional de Medellín , es el primer refuerzo del conjunto de Claudio Úbeda , ratificado como entrenador luego del interinato del semestre pasado.

La extensión del contrato será por cuatro años y Boca se quedará con el 80% de los derechos económicos.

La historia del jugador

Jhon Marlon Hinestroza (conocido como Marino Hinestroza) es uno de los jóvenes colombianos de mayor proyección surgido en los últimos años.

El acuerdo, cerrado con Atlético Nacional de Medellín, involucra una transferencia cercana a los cinco millones de dólares, según se confirmó este viernes. Hinestroza, de 23 años, firmará un contrato por cuatro temporadas y se sumará a los entrenamientos una vez finalizados los trámites médicos y de visa.

Posición : Extremo izquierdo o derecho, volante ofensivo.

Edad : 23 años (nació el 2 de febrero de 2002 en Apartadó, Colombia).

Trayectoria : Surgió en las divisiones menores de Atlético Nacional, donde debutó en 2021. En el último año y medio se consolidó como una de las joyas del equipo paisa, destacando por su velocidad, desborde y asistencia .

Selección: Ha sido convocado a la Selección Colombia Sub-23, y se le considera un futuro candidato para el combinado absoluto.

Contexto deportivo: por qué Boca lo buscó

Boca atraviesa un proceso de rejuvenecimiento y reconstrucción tras un flojo 2025, donde la falta de profundidad en las bandas y la creatividad ofensiva fueron problemas evidentes. Hinestroza llega para ser titular como extremo por derecha, posición que en los primeros entrenamientos de este 2026 fue ocupada por Kevin Zenón.

Acompañaría en la delantera a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

La inversión: ¿es un precio justo?

Los 5 millones de dólares colocan a Hinestroza como uno de los refuerzos más importantes del mercado argentino reciente, con algunas características.

Es un valor inferior al de otros jóvenes cotizados en Sudamérica (ej: Vitor Roque al Barcelona por más de 30 millones).

Boca busca reducir la edad promedio del plantel , y Hinestroza tiene margen de valorización.

El pago se realizará en cuotas, aliviando la caja del club.

Otro colombiano en Boca

Hinestroza llega luego de los últimos futbolistas colombianos polémicos que vistieron la azul y oro:

Sebastián Villa (2018-2023): de alto impacto, pero con últimos años conflictivos.

Frank Fabra (2016-2025): histórico lateral, muy repudiado por la gente en los últimos años.

Edwin Cardona (2017-2019): talento puro, pero irregular y conflictivo fuera del campo.

Próximos pasos

Se espera que Hinestroza se presente en Buenos Aires la próxima semana, realice la revisión médica y sea presentado oficialmente antes del inicio de la actividad oficial. Podría debutar en el amistoso de pretemporada programado para mediados de mes.

El 14 de enero, Boca recibirá a Millonarios de Colombia en La Bombonera y el 18 hará lo propio con Olimpia de Paraguay pero en San Nicolás.

Dato

Argentina es el segundo destino favorito de los futbolistas colombianos después de México. En los últimos 5 años, más de 15 colombianos han jugado en la Primera División argentina, destacándose como una cantera de talento asequible y de calidad.

En Argentina, además de Sebastián Villa, en los últimos años se destacaron y fueron campeones Edwin Cetré, en Estudiantes, y Jaminton Campaz, en Rosario Central. Todos extremos colombianos que fueron decisivos para sus equipos.