Por qué Scaloni citó a Pezzella para la Selección en su peor momento en River

El defensor no transita por un buen presente en el Millonario, pero el seleccionador nacional volvió a confiar en él

Los motivos de Lionel Scaloni para la convocatoria de Pezzella

Lo cierto es que la situación puntual del zaguero de 33 años es diferente al resto porque no tiene que ver exclusivamente con lo que se hace en la cancha. En este caso el entrenador no se deja llevar por la actualidad, aunque hay algo que Lionel Scaloni hace bien y quizá muchos no lo tienen presente ya que es invisible y tiene que ver con el trato humano y la conformación del grupo.