¡Lo sufre Scaloni! Un miembro clave del cuerpo técnico de la Selección Argentina renunció inesperadamente

En otro fragmento de su carta, explicó las razones detrás de su decisión: "Me siento profundamente agradecido por haber formado parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Tomar la decisión de cerrar esta etapa no ha sido fácil, pero estoy convencido de que cada ciclo tiene su tiempo y su propósito. Me llevo aprendizajes, experiencias y el orgullo de haber cumplido un sueño".

Scaloni 2.jpg Daniel Canuhe y Lionel Messi

Una baja importante en la estructura de la Albiceleste

Desde que Scaloni asumió el mando de la Selección, el cuerpo técnico se ha mantenido en su mayoría estable, con Tocalli y Canuhe desempeñando un papel clave en la preparación de los arqueros del plantel. Durante este tiempo, Canuhe trabajó con figuras como Emiliano “Dibu” Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli, contribuyendo al desarrollo y rendimiento del equipo en instancias decisivas.

Su salida representa un cambio en la estructura del cuerpo técnico, que ahora deberá buscar un reemplazo para acompañar a Tocalli en el entrenamiento de los arqueros. La decisión de Canuhe de abandonar la Selección Argentina está directamente vinculada al reciente nombramiento de Guido Pizarro como entrenador de Tigres de México. El exmediocampista, que se retiró del fútbol profesional a principios de año, asumió el cargo de director técnico del club donde fue capitán y no dudó en convocar a Canuhe para formar parte de su equipo de trabajo.

Pizarro, quien vistió la camiseta de la Albiceleste y jugó en Europa antes de consolidarse como referente del equipo mexicano, busca darle un nuevo aire a Tigres en su primera experiencia como DT.