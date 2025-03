Cuál es el jugador de Racing que está a punto de ser nuevo compañero de Lionel Messi

Messi 1.jpg Baltasar Rodríguez

Las negociaciones siguen, pero Racing se mantiene firme

Inter Miami no se rinde y sigue insistiendo en llevarse a Rodríguez, pero la Academia no está dispuesta a desprenderse del jugador tan fácilmente. Hasta el momento, las ofertas del club estadounidense no han logrado satisfacer las pretensiones económicas de Racing, que ve en Rodríguez a un mediocampista con gran proyección.