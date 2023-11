Qué dijeron los jugadores de la selección sobre la posible renuncia de Scaloni

Lionel Scaloni dejó al mundo del fútbol envuelto en la sorpresa. Tras el 1-0 de Argentina sobre Brasil por Eliminatorias en el Maracaná, el entrenador de la selección dijo que tiene mucho para pensar sobre su futuro laboral y abrió la puerta para una posible salida del cargo . Ya entrada la madrugada, los futbolistas salieron del vestuario del estadio de Río de Janeiro y no ocultaron sus sensaciones.

El autor del gol histórico fue Nicolás Otamendi con un cabezazo tremendo. El experimentado defensor de la selección que además es uno de los referentes, fue consultado sobre esta situación y respondió: "Nos llegó la información como a ustedes. Intentaremos hablarlo y ver qué es lo que pasa. No habló con nosotros porque había muchos chicos que no habían entrado al vestuario y no estuvimos todos juntos. Después seguramente tendremos una conversación".