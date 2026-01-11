Rally Dakar: Santiago Rostan sigue firme y los Benavides hicieron historia

El piloto neuquino se sostiene en el puesto 25 de la clasificación general en Rally 2; y los hermanos consiguieron el triunfo en sus respectivas categorías.

Santiago Rostan atraviesa su mejor momento en la competencia más exigente del mundo al finalizar la séptima etapa en la posición 28 con un registro de 5:00:55. El piloto neuquino de 30 años logró sostenerse en el puesto 25 de la clasificación general de la categoría Rally 2 de motos tras una jornada muy compleja en el Rally Dakar. El representante patagónico, al mismo tiempo, expresó su satisfacción por el rendimiento alcanzado en esta edición.

El competidor de Neuquén se puso como meta principal ingresar al selecto grupo de los 20 mejores pilotos de la acumulada antes de que el evento llegue a su destino final. " Lejos, es mi mejor Dakar . A través de las posiciones uno se mide y venimos increíble, avanzando día tras día y manteniéndonos ", sentenció el corredor. La regularidad demostrada hasta el momento le permite soñar con cumplir ese objetivo ambicioso, mientras se consolida como uno de los argentinos con mejor presente en Arabia Saudita .

Por otra parte, la jornada del domingo marcó un hito sin precedentes en el deporte nacional con los triunfos de los hermanos salteños Luciano y Kevin Benavides en sus categorías. Luciano se impuso en motos con un tiempo de 4:00:56 tras recorrer 877 kilómetros, logrando mantenerse en el tercer escalón del podio de la clasificación general. Su victoria fue celebrada incluso por figuras internacionales como Franco Colapinto , quien destacó la calidad genética de la familia salteña ante semejante proeza en un mismo día.

Kevin Benavides también hizo historia al conquistar su primer triunfo sobre cuatro ruedas en la división Challenger, registrando un tiempo de 4:22:57 junto a su copiloto sanjuanino Lisandro Sisterna. El doble campeón en motos logró adaptarse rápidamente a los autos y escaló hasta la posición 13 de la tabla acumulada, confirmando su vigencia competitiva. En esta misma categoría, Nicolás Cavigliasso tuvo una actuación destacada al finalizar tercero, resultado que lo ubica como escolta del español Pau Navarro en la general.

Cómo les fue al resto de los argentinos en esta etapa

La categoría de vehículos ligeros Side by Side también aportó alegrías para la delegación albiceleste gracias al triunfo de etapa obtenido por el cordobés Jeremías González Ferioli. Manuel Andújar, otro de los grandes protagonistas, culminó en el puesto 11 durante la jornada y se mantiene séptimo en la pelea por el título mundial de la especialidad. La legión nacional demostró una gran contundencia en las dunas de Wadi ad-Dawasir, logrando meter a varios representantes dentro de los diez mejores tiempos de cada clase.

Finalmente, el riocuartense Leonardo Cola completó la destacada labor en dos ruedas al finalizar en la posición 42, lo que le permitió avanzar hasta el lugar 37 de la clasificación total. El extenso recorrido cronometrado de 459 kilómetros puso a prueba la resistencia de todos los pilotos locales, quienes lograron superar los obstáculos sin mayores contratiempos mecánicos. A seis días del final de la travesía, los corredores argentinos se perfilan para cerrar una participación histórica.