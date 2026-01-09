Rally Dakar: Santiago Rostan sigue ganando terreno y escaló otro puesto

El neuquino sorteó las dunas sin fisuras ni complicaciones y sigue siendo el mejor argentino en la categoría Rally2. Benavídez sigue expectante con su KTM.

El neuquino Santiago Rostan cerró la primera mitad del Rally Dakar 2026 con una actuación de alta consistencia que lo posiciona como el mejor referente argentino en la categoría Rally2. Durante la sexta etapa, el tramo más extenso de la competencia con más de 900 kilómetros entre Hail y Riad, el piloto logró sortear las dunas más exigentes sin fisuras mecánicas. Con un registro de 4h40min26seg para el tramo cronometrado, el oriundo de la Patagonia finalizó en la posición 26° , un resultado estratégico que le permitió ganar terreno en la clasificación acumulada.

Gracias a este desempeño equilibrado en el desierto saudí, el joven representante de la provincia logró escalar un peldaño clave y ya se ubica en el puesto 25 de la tabla general. Su regularidad fue su mayor virtud en una edición caracterizada por la dureza del terreno y el alto índice de abandonos en las categorías de motos . Por ello, Rostan llegará al día de descanso consolidado dentro del Top 25 mundial, cumpliendo con creces el objetivo de mantenerse competitivo de cara a la definición del 17 de enero .

Su éxito en la categoría se complementa con el trabajo de Leonardo Cola , quien tras finalizar 42° en la extenuante jornada hacia Riad, se mantiene en carrera ocupando el puesto 38 de la general . Ambos corredores lograron superar la primera semana, la más hostil en términos de navegación, y se preparan para afrontar el bloque final con el foco puesto en la resistencia física. La progresión de los motociclistas nacionales marca un balance positivo para la delegación .

La delegación argentina completó una buena Etapa 6 del @Dakar 2026. Motos: @LBenavides77 fue 6to y se ubica tercero en la genera. Por su parte, en Rally2 Santiago Rostan culminó 26° (25° en la general) y Leo Cola fue 42° (38 en la general). #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/0OdbMm84U7

En la categoría de motos principales, Luciano Benavides finalizó 6° en la etapa con su KTM oficial y logró un hito personal al cerrar la primera semana en el tercer puesto de la general. El salteño se encuentra a poco más de 10 minutos del líder australiano Daniel Sanders, manteniéndose como el único competidor con chances reales de pelear por el título. Por su parte, el resto de los competidores en dos ruedas exhibieron un crecimiento paulatino, aprovechando las etapas de dunas para recortar distancias frente a los punteros.

La divisional Challenger es en la que los albicelestes pisan más fuerte, con el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en el segundo lugar de la clasificación acumulada tras ser 4° en el día. El binomio está a menos de cinco minutos del puntero Pau Navarro, mientras que la dupla de Kevin Benavides y Lisandro Sisterna trepó al puesto 12° tras finalizar terceros en la etapa. En la misma categoría, David Zille y Sebastián Cesana marchan 5° en la general pese a haber sufrido un vuelco sin consecuencias físicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2009621526317084903&partner=&hide_thread=false Pese a las penalizaciones por excesos de velocidad, Michael Docherty ganó la etapa 6 en la categoría Motos Rally 2



Santiago Rostán 26° a 49:20 y Leonardo Cola 42° a 1h25m24s #Dakar2026 pic.twitter.com/3vHABjtoUJ — Identidad Deportiva (@idendeportiva) January 9, 2026

Finalmente, en Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini arribaron en la octava posición y se mantienen séptimos en el clasificador total, buscando achicar la brecha con el norteamericano Brock Heger. Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi lograron meterse en el Top 10 de la general tras un gran esfuerzo para recuperar el tiempo perdido el lunes pasado. En la categoría Mission 1000, Benjamín Pascual continúa brillando en el segundo puesto, cerrando una semana en la que la presencia argentina fue protagonista.