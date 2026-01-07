Este miércoles Santiago Rostan tuvo su mejor actuación desde que compite en el Rally Dakar

El neuquino cumplió la cuarta etapa y el quinto día de competencia en la edición 2026 con un gran desempeño.

La esencia más cruda y auténtica del Rally Dakar se materializó este miércoles con la llegada de la primera etapa maratón de la edición 2026, un segmento diseñado para poner a prueba no solo la velocidad, sino la entereza mental y la autonomía férrea de quienes se atreven a desafiarlo en Arabia Saudita.

En un recorrido total de 422 kilómetros, de los cuales 72 funcionaron como enlace, la cuarta fracción de la competencia introdujo una variable que redefine el concepto de resistencia: la prohibición total de asistencia externa hasta la finalización de la etapa del jueves, obligando a pilotos y equipos a confiar únicamente en su pericia y recursos para superar cualquier adversidad que el desierto les presentara.

En este contexto, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre continuar o quedar atrapado en la inmensidad de la arena, emergió con luz propia la figura de Santiago Rostan , el piloto neuquino de 30 años quien protagonizó una de las hazañas individuales más resonantes del día.

Navegando con astucia y determinación sobre su moto en la categoría Rally2, no solo completó el exigente trayecto en un tiempo de 5 horas, 53 minutos y 7 segundos, sino que selló un meritorio 22° puesto en la clasificación diaria, un resultado que le permitió ejecutar un ascenso significativo en la general de la categoría, donde escaló cuatro posiciones para consolidarse en el 32° lugar del acumulado.

"MI MEJOR ETAPA EN LA COMPETENCIA MÁS DIFÍCIL DEL MUNDO EN ESTOS TRES AÑOS. Contentísimo por el ritmo de hoy que me hizo terminar en el puesto 22. Esto recién empieza", escribió el neuquino en sus redes.

santiago rostan miércoles 7 de enero 2

La vanguardia de la categoría principal de Motos tiene al español Tosha Schareina reclamando su segunda victoria consecutiva en un tiempo de 4:31:56, el estadounidense Ricky Brabec a apenas seis segundos, y un liderato general ahora compartido entre ambos.

Además de Rostan, la jornada también tuvo a su compatriota Leonardo Cola dejando su marca, finalizando 34° en la etapa y ubicándose 41° en la general, reforzando la presencia argentina en el desierto.

La etapa, sin embargo, no estuvo exenta de giros dramáticos para los grandes favoritos. El australiano Daniel Sanders, quien hasta ayer comandaba la general, enfrentó un día complejo que lo relegó al quinto puesto diario, perdiendo más de dos minutos con el líder y descendiendo al tercer escalón del acumulado. Mientras tanto, el salteño Luciano Benavides mantuvo su regularidad, culminando séptimo en la etapa y conservando la quinta plaza general, a 13 minutos de la cima.

Pero más allá de números y posiciones, la verdadera trascendencia de la jornada reside en lo que representa para pilotos como Rostan. Cada kilómetro de la etapa maratón, enfrentado sin redes de seguridad, se transforma en un testimonio de éxito. La exigencia mecánica, la gestión de la hidratación bajo temperaturas extremas, y la toma de decisiones en soledad, componen un hecho significativo que forja al competidor integral.

Santiago, desde su puesto 22, no compite solo contra otros pilotos; compite contra la inmensidad del terreno, contra el desgaste físico y contra la propia mente, en un combate donde culminar es ya un triunfo.