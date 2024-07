River recibe a Lanús en el Monumental: horario, formaciones y TV

Actualmente, el equipo se sitúa en la novena posición con seis puntos, a cinco del líder Huracán, que empató en el clásico contra San Lorenzo y lidera la tabla hasta que jueguen Talleres y Unión.

Demichelis va a apostar por los jugadores que ya estaban en el club y los refuerzos deberán ganarse su lugar desde el banco de suplentes. Lanús, por su parte, llega tras vencer a Racing en la última fecha antes del receso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1814758084189037101&partner=&hide_thread=false Nuestros convocados para recibir a Lanús en casa por la fecha 6 del Torneo LPF. #VamosRiver pic.twitter.com/6ggGIHUjaE — River Plate (@RiverPlate) July 20, 2024

Bajo la dirección de Ricardo Zielinski, el Granate se encuentra en la décima tercera posición con cinco puntos y buscará dar el golpe en Núñez para acercarse a los primeros puestos.

El técnico cuenta con varias bajas importantes como las de Walter bou y Eduardo Salvio, reciente incorporación, por lesiones y Julio Soler y Octavio Ontiveros que han sido convocados para la Selección Sub-23. Uno de los regresos será el de Carlos Izquierdoz, flamante refuerzo que vuelve al equipo luego de su paso por Europa.

Detalles del encuentro y probables formaciones de River y Lanús

River – Lanús.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Fernando Andrés Rapallini.

VAR: Ariel Penel.

Horario: 15 – TV: ESPN Premium.

River: Franco Armani; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Manuel Lanzini; Franco Mastantuono, Facundo Colidio y Pablo Solari o Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Lanús: Alan Aguerre; Nicolás Morgantini, Abel Luciatti, Carlos Izquierdoz, Brian Aguirre; Raúl Loaiza, Nery Domínguez, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno; Dylan Aquino y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Martín Demichelis habló sobre el refuerzo que puede llegar a River

El entrenador de River, Martín Demichelis, mantuvo la cautela ante la probable incorporación del delantero español Iker Muniain, y advirtió hoy que prefiere "no hablar de cuestiones hipotéticas". "No me gusta jugar con la ilusión de los nombres y las personas. No me gusta hablar de cuestiones hipotéticas", señaló Demichelis.

Además, el director técnico recordó que "el mercado es largo y hasta el 30 de agosto River estará pendiente de seguir incorporando". De esta manera, Demichelis evitó pronunciarse sobre el delantero vasco, quien está sin club tras haberse desvinculado recientemente del Athletic de Bilbao.

El conductor del plantel "millonario" habló en rueda de prensa durante la presentación de los nuevos refuerzos: Felipe Peña Biafore, Federico Gattoni, Franco Carboni, Jeremías Ledesma y Adam Bareiro.

En la misma conferencia estaba el presidente del club, Jorge Pablo Brito, quien escuchó con atención a Demichelis. Por su parte, el vicepresidente de River, Matías Patanian, viajó a España para continuar las gestiones con el representante del futbolista.