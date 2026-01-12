Santiago Rostan avanza en el rally Dakar y lo celebra con un "cuartetazo"

El piloto neuquino que compite entre las motos eligió el tema de una banda cordobesa para celebrar la actuación en la octavad etapa.

El buen ritmo de Santiago Rostan en su tercer rally Dakar de Arabia Saudita también se trasladó a las redes. El único representante neuquino en la carrera más difícil del mundo avanzó en la octava etapa entre las motos y permanece en el puesto 26 en su categoría, que es el rally2.

Como siempre muy activo en Instagram y Facebook, Santi publicó un par de fotos en su perfil y las acompañó con un tema de cuarteto, que es la versión del tema "Monaco" que interpreta DesaKTa2, banda cordobesa que está muy de moda en los últimos años.

Rostan apenas bajó un escalón en la tabla general y ahora se encuentra 26° , en un día donde la estrategia fue más de aguante que de ataque. Con la cabeza fría que le caracteriza, el piloto de 30 años sabe que el sueño sigue vivo: meterse en el top 20 para el final de la travesía .

La meta está ahí, a tiro de navegación y mecánica, con todo por definir hasta el sábado 17, cuando la arena decida a los últimos sobrevivientes. Mientras tanto, en la categoría Rally2, otro argentino sostiene el ritmo: el riocuartense Leonardo Cola cerró la etapa en el puesto 42° y se mantiene firme en el 37° de la general. La bandera argentina sigue ondeando, a pura resistencia y kilómetros.

rostan lunes dakar 2

Luciano Benavides y otra gran victoria parcial

Luciano Benavides clavó una etapa magistral y, por primera vez en su carrera, se plantó en la cima del Dakar. El salteño, a lomo de su KTM oficial, se comió 483 kilómetros cronometrados con la dificultad extra de abrir pista y ahora manda la general de motos. Eso sí, lo tiene respirándole en la nuca al australiano Daniel Sanders, a apenas 10 malditos segundos.

"Es un sueño hecho realidad", confesó el Huracán salteño, que viene de una semana de emociones fuertes: primero compartió el triunfo de etapa con su hermano Kevin, antes de que este pasara a la categoría Challenger. El timing no podría ser mejor, porque el liderazgo llega justo en la víspera de la segunda etapa maratón, esa pesadilla de dos días donde los pilotos están a solas con sus máquinas, sin asistencia externa.

El día dejó un balance mixto para la legión argentina. En Rally2, las noticias no fueron tan dulces: Juan Santiago Rostan terminó 29° y cayó al 26° de la general, mientras que Leonardo Cola (42° en la etapa) se mantiene 37°. En la revolucionaria Mission 1000, Benjamín Pascual bajó al tercer lugar con su Segway eléctrica, pero sigue en la pelea por el podio.

En las Challenger la bandera argentina flameó fuerte. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminaron sextos y se afianzan segundos en la general, a solo dos minutos del líder. Lucas del Río y Bruno Jacomy siguen terceros, y David Zille con Sebastián Cesana treparon al cuarto puesto. Kevin Benavides, ahora con Lisandro Sisterna, fue octavo y busca remontar desde el 12° lugar. La única baja fue la de Pablo Copetti, que no pudo completar el tramo.

En los Side by Side, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi metieron un gran segundo puesto, aunque el estadounidense Brock Heger sigue intratable al mando de la general. Manuel Andújar y Andrés Frini (8° en la etapa) se ubican quintos.

Mientras tanto, en la punta absoluta del rally, el qatarí Nasser Al-Attiyah no suelta el timón de la Ultimate, y en camiones manda Mitchel Van Den Brink. Pero hoy la historia la escribió un salteño con hambre de gloria. Mañana llega la maratón