Scaloni le pidió a un jugador argentino que posponga sus vacaciones

En medio de las lesiones en la selección argentina a pocos días del Mundial 2026, el técnico se comunicó con un futbolista que no está en Estados Unidos.

Las lesiones son el gran tema en la previa del Mundial 2026 para la selección argentina. Lionel Scaloni trabaja con los 26 convocados para la máxima cita y además hay otro siete futbolistas. Incluso uno de ellos ya formó parte del equipo titular de cara a los amistosos contra Honduras e Islandia , como NIcolás Capaldo.

Pero no es el único que podría meterse en la lista para el Mundial por problemas físicos de algún colega. Es que este miércoles, Scaloni y su cuerpo técnico se pusieron en contacto con un mediocampista que milita en el fútbol europeo y está incluido en la lista de 55 jugadores.

Según trascendió, desde la conducción de la selección llamaron a Emiliano Buendía para que no se vaya de vacaciones con su familia y esté atento a una posible convocatoria de urgencia.

El volante ofensivo del Aston Villa tuvo una gran temporada en la Premier League y fue campeón de la Europa League en el equipo donde ataja el Dibu Martínez.

dibu y buendía portada Emiliano Buendía y el Dibu Martínez fueron clave para avanzar a la final de la Europa League.

El jugador que todavía está complicado desde lo físico es Nico Paz. El jugador del Como de Italia podría ser reemplazado en la lista definitiva, que por reglamento se puede modificar solo por lesión y hasta el día previo al debut de cada selección, siempre y cuando el ingresante haya sido mencionado a FIFA entre los 55.

El combinado albiceleste está entrenando en Kansas, Estados Unidos, desde el lunes de esta semana.

Buendía se mencionó como uno de los que podía estar en la lista original de 26 por su nivel futbolístico, pero Scaloni prefirió otros jugadores que forman parte del proceso, incluso sin haber tenido su mejor temporada.

dibu martínez buendía

Los otros dos jugadores que llegaron "jugados" desde lo físico a Estados Unidos son Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. En esos puestos, tanto el mencionado Capaldo como Maxi Perrone serían sus sustitutos.

Cómo llegaron los lesionados de la selección argentina

Son varios los futbolistas que llegan con problemas físicos y se perderán uno o los dos amistosos. A saber:

Lionel Messi: está tocado. No jugaría en el amistoso contra Honduras, pero llega al debut contra Argelia en la Copa del Mundo.

Dibu Martínez: la lesión más grave es la suya. Es una fractura muy chica. Los siguientes días serán de reposo y no va a atajar en ninguno de los amistosos.

Leandro Paredes: no está desgarrado, pero jugó con una contractura ante Universidad Católica. Tiene una molestia.

Nicolás González: está prácticamente recuperado del desgarro.

Nahuel Molina: se está por recuperar del desgarro.

Nicolás Paz: se le agravó el golpe que había sufrido en el último partido jugado en Italia.

Gonzalo Montiel: está desgarrado. Por eso viajaron Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

El itinerario de la selección

El primer partido amistoso es Argentina - Honduras el próximo sábado a las 21 de nuestro país, en el College Station de Texas.

El domingo continuará entrenándose en Texas y el lunes se dirigirá a Alabama -aún más al este- para la prueba del martes 9 en Auburn con Islandia.

Ese mismo día, el grupo retornará a Kansas para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí.

La idea, claro está, es permanecer en Estados Unidos hasta el último día del torneo y en Kansas por lo menos hasta los cuartos de final.