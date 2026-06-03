Cómo le fue a Tim Payne, el fenómeno viral neozelandés por el que alentó todo el mundo en un amistoso

El jugador fue titular en la derrota de Nueva Zelanda ante Haití por 4-0 y quedó marcado por una jugada puntual en el inicio del partido. Cuándo será el próximo partido.

Este martes a las 21 horas (horario de Argentina), fanáticos argentinos y de distintas partes del mundo se sentaron frente a la TV para ver a un jugador que insólitamente se convirtió en un tema de conversación a nivel mundial: Tim Payne , el desconocido jugador que se convirtió viral , jugó un amistoso con la selección de Nueva Zelanda ante Haití para prepararse de la mejor manera para la Copa del Mundo que iniciará en tan solo ocho días.

La atención estaba puesta sobre él, a punto tal que durante un largo período de la noche se convirtió en la tendencia N°1 de la plataforma X (ex Twitter). Fue derrota para el equipo neozelandés por 4-0, con un Payne que quedó marcado por una jugada particular en la primera etapa y una característica inesperada que sorprendió a sus más de cuatro millones de nuevos seguidores en Instagram.

Cómo fue el partido de Payne

El Chase Stadium, el estadio en el que jugaba Lionel Messi representando a Inter Miami, fue el escenario para el amistoso preparatorio donde Payne jugó la primera parte del partido. Ubicado por la derecha como lateral, el jugador mostró una importante proyección en ataque para poner en jaque a los haitianos que sacaron fruto en el largo plazo de su gran estado físico.

Sin embargo, esa característica de ir al frente en los avances, mostraron algunas falencias a la hora de marcar a sus rivales. Tanto es así que en el 1-0 de su rival, fue víctima de una jugada de Ruben Providence donde fue superado y la jugada terminó en gol. Más tarde mostró su garra para jugar y salvó a su equipo del 2-0 en contra al bloquear un remate que tenía destino de gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2061975092381286774&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN AL PIQUE EN PROFUNDIDAD! Tim Payne buscó el empate vs. Haití a toda velocidad, anticipó al arquero y... ¿era penal para Nueva Zelanda?



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jAmyz8TmOX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026

Ya para la segunda parte, el jugador fue reemplazado por Callan Elliot y su presentación en el amistoso llegó a su fin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2061979441065017706&partner=&hide_thread=false ¡TIM PAYNE EVITÓ EL SEGUNDO DE HAITÍ! Milagrosa salvada del defensor para salvar a Nueva Zelanda del 2-0 del combinado haitiano.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/G1ISuYEKuf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026

Los próximos partidos de Payne con Nueva Zelanda

Sábado 6 de junio Nueva Zelanda vs. Inglaterra 17:00 Raymond Stadium, Florida

Lunes 15 de junio Irán vs. Nueva Zelanda 23:00 SoFi Stadium, Los Ángeles

Domingo 21 de junio Nueva Zelanda vs. Egipto 20:00 BC Place, Vancouver

Viernes 26 de junio Nueva Zelanda vs. Bélgica 23:00 BC Place, Vancouver

Quién es Tim Payne

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Se desempeña como lateral derecho y ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el futbol neozelandés y australiano, lejos de los reflectores que suelen acompañar a las principales ligas del mundo.

image

Su trayectoria comenzó con Waitakere United, aunque también pasó por clubes como Blackburn Rovers en Inglaterra y Auckland City antes de consolidarse en el futbol de Australia. Actualmente forma parte de Wellington Phoenix, uno de los equipos más representativos de la A-League.

Tim Payne, el fenómeno viral del momento

A nivel internacional, Tim Payne debutó con la selección absoluta de Nueva Zelanda en 2012 y desde entonces se ha convertido en un habitual dentro de las convocatorias de los All Whites. A lo largo de más de una década ha participado en eliminatorias mundialistas, torneos de Oceanía y duelos amistosos ante selecciones de distintos continentes. Aunque nunca ha sido una figura mediática ni una estrella de las grandes ligas, Payne ha construido una carrera estable que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro de la selección neozelandesa que disputará el Mundial 2026.

La carrera de Tim Payne dio un giro inesperado durante mayo de 2026 gracias al creador de contenido argentino Valentín Scarsini, mejor conocido en redes sociales como 'El Scarso'. A través de TikTok, el influencer se encontró a quien consideraba "el jugador menos conocido del Mundial" y eligió al defensor neozelandés como protagonista de su peculiar campaña. El video rápidamente acumuló millones de reproducciones y provocó que miles de usuarios siguieran a Payne en redes sociales.

image

Lo que inició como una curiosidad en redes sociales se transformó en un fenómeno colectivo, con aficionados de distintos países comentando sus publicaciones y mostrando apoyo al futbolista rumbo a la Copa del Mundo. El crecimiento fue tan acelerado que Payne pasó de tener apenas unos miles de seguidores a sumar en total, al día de hoy, 4,1 millones de seguidores, una cifra impensable para un jugador que ha desarrollado toda su carrera en un fútbol semi amateur.

El propio Tim Payne reaccionó al inesperado crecimiento de su popularidad. El defensor publicó un video en Instagram para agradecer el respaldo que ha recibido durante los últimos días. "Hola a todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo aprendiendo. Solo quería decir muchas gracias, primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quería expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio el amor de ustedes de todas partes del mundo. Muchas gracias".