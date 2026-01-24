Úbeda confirmó la lista de concentrados en Boca ante Riestra con grandes ausentes

El Xeneize cuenta con varias bajas en la delantera, lo que llevará a que Lucas Janson sea el nueve en el debut.

Boca Juniors reveló la lista de futbolistas convocados para su primer enfrentamiento del torneo local , en el que recibirá a Deportivo Riestra.

El entrenador Claudio Úbeda confirmó una convocatoria que refleja equilibrio entre experiencia y juventud, apostando a un plantel amplio para afrontar el arranque del campeonato. En el arco, Boca contará con Agustín Marchesín , Leandro Brey y Javier García , tres arqueros con recorrido y características diferentes, capaces de brindar seguridad bajo los tres palos y competencia interna en un puesto clave para el funcionamiento del equipo.

En la defensa, el cuerpo técnico incluyó a Juan Barinaga , Lucas Blondel , Marcelo Weigandt , Nicolás Figal , Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa , Marco Pellegrino , Lautaro Blanco y Malcom Braida . Se trata de una línea con múltiples variantes tácticas, laterales con proyección ofensiva y defensores centrales con presencia física y buen manejo del balón. Úbeda pretende construir solidez desde el fondo, pero sin resignar salida limpia ni amplitud por las bandas, aspectos fundamentales para imponer condiciones en condición de local.

convocados boca riestra

El mediocampo aparece como uno de los sectores más destacados de la lista. Allí sobresale la presencia de Leandro Paredes, referente futbolístico y eje del juego, acompañado por Ander Herrera, quien aporta experiencia, orden y lectura táctica. También fueron citados Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco, conformando un bloque versátil, con futbolistas capaces de recuperar, distribuir y generar juego en los últimos metros. La variedad de perfiles le permite al entrenador modificar esquemas y ritmos según lo demande el desarrollo del partido.

En el ataque, Boca buscará contundencia y desequilibrio con Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre y Lucas Janson. Son delanteros con movilidad, velocidad y capacidad para romper líneas defensivas, una característica que será clave ante un rival como Deportivo Riestra, que suele plantear encuentros cerrados y de alta intensidad física.

El debut en La Bombonera representa una oportunidad ideal para que Boca Juniors comience el torneo con el respaldo de su gente y muestre las primeras señales del equipo que pretende construir Claudio Úbeda. Con una convocatoria que mezcla jerarquía, recambio y proyección, el Xeneize intentará imponer su identidad desde el inicio, sumar los primeros tres puntos y enviar un mensaje claro en su camino dentro del campeonato local.

La lista de convocados de Boca

D.T: Claudio Úbeda

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampo: Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco.

Delanteros: Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre y Lucas Janson.

Datos del partido y posibles formaciones

Torneo Apertura - Zona A

Boca -Riestra

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 18.30 / TV: TNT Sports

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.