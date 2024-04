Un ex Boca contó los detalles de su pelea a las piñas con Benedetto: "Fue a traición"

"Fue la primera vez que perdí. Si me pegás, yo voy para adelante. No tengo problema. Pero fue a traición. Se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quedé con la espina", reveló Zambrano sobre el incidente. Añadió que intentó resolver la situación en caliente, pero Benedetto ingresó al camerino pidiendo disculpas llorando, lo que dejó una sensación incómoda en el ambiente.

Zambrano 1.jpg Darío Benedetto y Carlos Zambrano

Cómo fue el momento del golpe de Carlos Zambrano a Darío Benedetto

“En el túnel inflable, él seguía hablando huevadas y yo atrás refutándole todo. Ya estaba todo caliente, nos hablábamos con palabras muy altas. Y ahí volteó y me dio uno de arranque. Yo quiero reaccionar, uno se va para adelante directo, pero los compañeros se metieron a separar”, explicó el defensor peruano.

“Nos habíamos trenzado un poquito, pero uno se queda con la espina. Y mis compañeros me decían: ‘Tienes que mecharlo’. La lógica. Pero, ¿qué iba a hacer? Estamos entrando el camerino, estaban los dirigentes, estaba el entrenador, faltaba el segundo tiempo”, sumó el ex jugador de Boca.

Zambrano 2.jpg Carlos Zambrano el día del golpe

El defensor detalló que la discusión se inició cuando Benedetto comenzó a hacer reclamos en voz alta durante el camino al vestuario, lo que desencadenó un intercambio de palabras que culminó en el golpe. Zambrano lamentó la situación y la consideró inapropiada, especialmente por el impacto negativo que tuvo en el equipo: "Se ve muy feo en un equipo. Quedó muy mal, se volvió un puterío todo eso".

Carlos Zambrano y la imposibilidad de devolverle el golpe a Darío Benedetto

A pesar de la tensión en el momento, Zambrano admitió que esperaba la oportunidad de devolverle el golpe a Benedetto en el futuro, pero nunca llegó ese momento.

“Después yo pensaba que iba a llegar el momento para darle la ‘sin razón’. Pero nunca llegó. No llegó el momento. Porque en el entrenamiento él era más cordial conmigo. Igual dije, en algún momento iba a haber enfrentamientos delantero – defensor. Estaba esperando el momento, pero no, no me presionaba. Quedó ahí, son cosas del fútbol que no deberían darse”, cerró.