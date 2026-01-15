Un jeque árabe reveló que le ofreció a Messi un contrato multimillonario antes de elegir al Inter de Miami

Tras su salida del PSG, el astro argentino tuvo múltiples ofertas, incluyendo una para jugar en Arabia.

Previo a su llegada al Inter de Miami, Messi tuvo un ofrecimiento multimillonario de Arabia.

El jeque Anmar Al-Haili, dueño del Al-Ittihad , reveló en una entrevista el multimillonario ofrecimiento que le hizo a Lionel Messi , cuando terminó su contrato con el PSG. Además, le abrió la puerta para arribar al fútbol de Arabia si decide dejar al Inter de Miami .

La oferta, según confirmó el dueño del club, fue por ¡1400 millones de euros! por temporada para el astro argentino, un dinero que no fue pagado a ningún deportista en la historia. Messi rechazó ese dinero, ya que su familia prefería emigrar hacia Estados Unidos, para unirse al Inter de Miami.

Al-Haili declaró: "Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol".

Además, le abrió la puerta al diez argentino para un futuro: "Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida".

Anmar Al-Haili, dueño del Al-Ittihad, sobre la propuesta billonaria que le ofreció a LIONEL MESSI en 2023:



"Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, INCLUSO DE POR VIDA.

La negativa de Messi a una liga millonaria

A mediados de 2023, Messi finalizaba su contrato de dos años con el PSG, y a pesar de una oferta de renovación del equipo parisino, el argentino ya había decidido que no continuaría su carrera en Francia. Tras el Mundial de Qatar, su relación con los hinchas no fue buena, además de que su paso futbolístico no fue el mejor en las dos temporadas que disputó allí.

La oferta desde Arabia, que contó el jeque dueño del Al-Ittihad, tiene que ver con el crecimiento de esa liga, que atrae futbolistas con el atractivo del dinero ilimitado.

El bombazo se dio en el medio del Mundial de Qatar, cuando se confirmó que Cristiano Ronaldo jugaría en el Al-Nassr F. C. El portugués firmó por más de 200 millones por temporada, y su llegada a Arabia empezó a atraer a otros jugadores. Varios equipos se reforzaron con figuras del fútbol mundial, que elegían el dinero por sobre los desafíos deportivos.

@Cristiano talks about @AlNassrFC and his new challenges in Saudi Arabia

Lionel Messi, en cambio, decidió poniendo el bienestar de su familia por encima del dinero. Luego de tomar la decisión de no continuar jugando en Europa tras su salida del PSG, el astro argentino emigró a Estados Unidos y convirtió al Inter de Miami en el mejor equipo del país.

La dupla Orsi-Gómez habló sobre la posibilidad de Messi a Newells

La dupla Orsi-Gómez, que se destacó en el fútbol argentino por ser campeones con Platense, fueron presentados en Newells como nuevos entrenadores y en una entrevista con ESPN, hablaron sobre la posibilidad de que Messi juegue en el fútbol argentino.

EL SUEÑO DE LA DUPLA ORSI-GÓMEZ DE DRIGIR A MESSI



Los nuevos DTs de Newell's hablaron sobre la posibilidad de llamar al Diez para que se sume a la Lepra post Mundial y lo positivo que sería tener a Lionel en el fútbol argentino



ESPN pic.twitter.com/FYLOz89L0s — Diario Olé (@DiarioOle) January 15, 2026

Favio Orsi declaró: "Sería hermoso que Messi tenga la posibilidad de jugar en su club", además que agregó que harán "todo a su alcance" para que suceda.

Por su parte, Sergio Gómez destacó: "No solamente para nuestra gente, para el país sería muy lindo. Sería un sueño para todos los argentinos que pueda recorrer todas las canchas de nuestro país".