Una estrella olvidada de Boca sorprendió y abrió la puerta a una salida: "No sé qué va a pasar conmigo"

Un jugador que llegó como estrella y es un jugador querido por Juan Román Riquelme habló con la prensa y fue contundente.

Boca vive sumergido en un presente complejo en el aspecto deportivo con resultados demoledores que lo dejaron sin el Torneo Apertura y Copa Libertadores, en dos definiciones donde el equipo que dirigía Claudio Úbeda -ya despedido de su cargo como DT a pesar de no haberse hecho oficial - fue eliminado en su cancha. En ese presente desolador de varios años que trae el club producto de un mal nivel de juego, las ausencias en el equipo son un dolor de cabeza debido a que no tiene recambio.

Algunos jugadores fueron olvidados prácticamente debido a sus situaciones físicas como el caso de Edinson Cavani , quien atraviesa una lesión y podría sumergirse en una intervención quirúrgica para intentar consolidarse en el equipo. Sin embargo, hay otro jugador que quedó en el olvido de los hinchas y buscaría una salida si no tiene lugar en la consideración.

El chileno Carlos Palacios llegó al club como una estrella que había aparecido en Colo Colo de mencionado país y siendo un punto débil del presidente del club Juan Román Riquelme que soñaba con tenerlo en sus filas. En las últimas horas, el futbolista de 25 años que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2029, abrió la puerta a una posible salida: “Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos".

En el programa Pelota Parada, agregó: “Siempre. Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Que voy a volver, en algún momento voy a volver”. Lo cierto es que el jugador por el que el xeneize pagó cinco millones no cumplió las expectativas y sufrió distintas lesiones que le hicieron perder terreno. Cabe recordar que sufrió una sinovitis en su rodilla derecha lo alejó de las canchas por todo lo que va del 2026, habiendo jugado su último partido en diciembre ante Racing.

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Dani Arrieta conversó en exclusiva con Carlos Palacios y dijo que, a pesar de tener contrato vigente con Boca Juniors, siempre existirá la chance de regresar a #ColoColo. pic.twitter.com/4Cz4PiIvgQ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 1, 2026

Un histórico de Boca defenestró a Riquelme por su gestión: "Es una dictadura"

El mundo Boca vive momentos agitados con un presente desolador en el aspecto deportivo con un equipo que quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer con la U Católica en La Bombonera, lo que supo ser una fortaleza para el club. Mientras la salida de Claudio Úbeda está al caer, un exjugador histórico del club apuntó sin escrúpulos ante el presidente Juan Román Riquelme.

El máximo mandatario del xeneize es uno de los mayores apuntados por el presente debido a que los refuerzos traídos en su período no han logrado destacarse como querían y necesitaban los hinchas, también por haber apostado por el entrenador en medio de una lluvia de críticas de los fanáticos, entre otras cuestiones que enardecieron a los fanáticos.

El histórico que prendió fuego a Riquelme con sus palabras

Fue Hugo Perotti, campeón con el Xeneize en 1978, le pegó con dureza al máximo mandatario con una frase que no pasó desapercibida: "Boca es una dictadura en la que todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, todo va a seguir así".

Hugo Perotti

"Me duele ver al club perdiendo identidad y seriedad institucional, ni la dirigencia, ni el técnico ni los jugadores están a la altura. En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores", dijo en Radio La Red.

Por otra parte, se refirió a la situación del equipo: "Hoy cualquiera te gana, Boca da pena, la gente va a alentar entregada. Antes ir a La Bombonera a ver Copa Libertadores era ver a un equipo ganador".