Verónica Galván, la campeona Mundial salida de Neuquén que hizo historia

“Estuve muy contenida en los últimos metros pero largué todas las lágrimas y emoción cuando crucé la meta y allí estaban todos los chicos de mi equipo esperándome. Fue el momento en que pude bajar la tensión de todos estos días”, contó la campeona poco antes de ir a buscar su premio. Nacida en Neuquén, pero residente de los dos meses de vida en Caviahue, su ciudad natal, Verónica cumplió a los 42 años el sueño de ser campeona Mundial.

“Fue una carrera rápida (7, 300 km) prácticamente sin subidas. Yo más o menos lo sabía porque estoy en España desde el viernes pasado y nos encontramos con nieve blanda y viento. Pero desde que salí de Caviahue sabía que me iba a llevar el título. A los chicos les decía: 'hoy me traigo el campeonato'”, confesó, danto testimonio de la fe que se tenía.

Sobre el desarrollo de la prueba describió que “hasta el kilómetro tres estuvieron disputándose la punta de la carrera una chica de Estados Unidos y una española. Yo venía tercera y ya después de esa distancia pude pasarlas y logré mantener el primer lugar. Aunque no fue nada fácil, porque como nunca me pude desprender se hizo una carrera muy pareja y por eso llegué con mucha tensión al cierre”.

La neuquina Verónica Galván se consagró campeona del Mundial de Raquetas en la región de Cantabria al imponerse en la prueba de 8.5 km del evento que convocó a más de 300 atletas de 15 países

Javier Carriqueo 4°, Flor Milanesi 5°, Rodrigo Chandía 9° y Jonathan Colombo 15°



“No se si hubo un momento en el que pueda decir que podía ganar. Ya en los últimos diez metros vi que había sacado ventaja y si me apuraba un poco más iba a ser imposible que me alcanzaran. Así que saqué las últimas energías que me quedaban para tener un tiro final rápido y quedarme con el triunfo”.

Vinculada siempre a deportes en especial los de nieve (hizo esquí de fondo, biatlón, snowboard) y luego a las carreras de trail, hubo un tiempo en que el sobrepeso después de un embarazo la llevó a probar la modalidad de raquetas de nieves, modalidad que “de alguna manera, por los duros meses de invierno en los que no podía entrenar sobre el terreno, me permitía continuar con mis entrenamientos ahora sobre nieve. También competir en el Copahue Extremo e hice competencias de running”, agregó.

“Quiero dedicar este logro a la gente de mi pueblo. Por eso cuando me preguntan sobre esta victoria no digo lo logré, sino lo logramos, porque sin el sacrificio de ellos no hubiera podido viajar. Y claro también a mi familia que me hizo el aguante, mi marido Claudio Gutiérrez y mis hijos Naima e Evan, al Complejo Chacras”, agradeció.

Javier Carriqueo quedó cerca del podio

El atleta olímpico Javier Carriqueo (Beijing 2008 y Londres 2012) no pudo defender la corona que logró en 2022 cuando la competencia pasó por Caviahue, pero igualmente terminó conforme con su desempeño.

“Fue una carrera más dura de lo que yo esperaba. Un poco por el clima y por la cantidad de nieve se decidió acortar el recorrido en unos 1,200 km, quedando de los 8,5 kilómetros originales en 7,200 km. Eso se notó en el promedio de la carrera, que fue a un ritmo muy lento comparado al de otros años, lo cual denotó la dificultad del circuito”, explicó.

“Yo la verdad que no me encontré cómodo, pero igualmente es un buen resultado considerando que no pude entrenar mucho con raquetas. Y venir del verano creo que es muy bueno. Y lo que hizo Verónica, ni hablar: superlativo”, concluyó.

Los otros neuquinos que participaron

Además hubo otros atletas neuquinos que participaron, aunque no pudieron quedar en el podio, todos ellos residentes en España: Florencia Milanesi, fue quinta; Rodrigo Chandía, noveno y Jonathan “Tatan” Colombo, decimoquinto. De la prueba participaron más de 300 atletas de 15 países.