Desayuno a domicilio, el regalo estrella este Día de la Madre

Se viene el primer Día de la Madre en pandemia y, a diferencia de otros años, no habrá visitas ni abrazos. Por eso, la estrella del próximo domingo son los desayunos a domicilio , un emprendimiento cada vez más rentable por las restricciones para circular . Las bandejas cuestan de mil a 3500 pesos y ayer estaba casi todo agotado.

“Con una amiga, empezamos para el Día del Padre con desayunos y picadas a domicilio y, como nos fue tan bien, ahora repetimos, porque yo tengo otro trabajo pero ella quería tener un ingreso”, contó Paola, de Azúcar y Sal.

Dijo que los clientes “son en su mayoría mujeres, que compran para el cumple de un nene o un familiar, aunque para el Día de la Madre vimos más varones”. Señaló que, además de elegir un combo dulce, “te piden la tarjeta con un mensaje personalizado y también que les mandes saludos a sus seres queridos cuando los veas, porque les gustaría estar ahí y no pueden”.

desayuno mamá 2.jpg Una bandeja para dos personas oscila los 1500 pesos. Si se añaden comensales, una taza y otros accesorios, el precio se duplica.

Adriana Camerano, de Des-ayunos, relató que ella y su pareja se dedican a la cocina hace años y, en pandemia, incorporaron el reparto a domicilio. “Hoy este tipo de cosas se venden más y la verdad es que pensamos que iba a ser al revés, que íbamos a tener menos trabajo, pero se convirtió en una forma de conectar a la gente en fechas que son de reunión familiar”, detalló.

Indicó que, entre sus clientes, “hay muchos abuelos que le mandan un combo dulce a su nieto que no pueden ver, sobre todo para el Día del Niño o el cumple, y ahora vemos esposos o hijos para las mamás, que te piden por favor que les lleves el desayuno el mismo domingo”.

Para el Día de la Madre, por la prohibición de circular, hay quienes sólo reparten hasta el sábado por la tarde. Otros armaron su propio delivery barrial, en bici o a pie, para cumplir con la fecha del festejo.

desayunos 3.jpg

Adriana recalcó que, por la fuerte demanda, “el miércoles estaba todo vendido, porque podés cocinar más pero no hay forma de repartir tantas bandejas, así que siempre queda gente a la que no alcanzás a responder”.

Silvia Alias coincidió en que es una opción en auge para los festejos en pandemia. “Soy docente jubilada hace dos años y antes estudié pastelería, pero empecé recién en 2018 con eventos; como este año eso no se podían hacer, busqué la opción de los desayunos y me sorprendió que tuviera tanto éxito”, explicó.

Comentó que, “para el Día del Padre, tuvieron mucha salida las tablas de fiambres, pero para este domingo lo que más te piden son las bandejas con postres que lleven mucha crema y la taza para la infusión”.

desayuno mamá 3.jpg

Un desayuno simple, para dos personas, oscila los 1500 pesos. Si se añaden comensales, más una taza, un bocadito salado y jugo, el precio se duplica. El envío suele ser gratis, aunque hay quien cobra hasta 200 pesos extra.

Los desayunos se pagan por transferencia o Mercado Pago, de modo que no es necesario que el cliente se mueva de su casa. Eso lleva también a que el combo tenga que lucirse en las fotos, porque no hay manera de probar su sabor.

En las bandejas abundan las decoraciones con flores, moños y globos. Incluso hay desayunos temáticos con personajes, bandas de música o el cuadro de fútbol preferido. Un mimo para estar presente, a pesar de la distancia.

desayuno mamá 6.jpg Las bandejas se venden por la foto, por eso muchas vienen con detalles decorativos para sorprender a mamá en su día.

Reciben encargos hasta de Chile

Para quienes se dedican a los desayunos a domicilio desde hace tiempo, la novedad de la pandemia es que la demanda cruzó las fronteras. Los vendedores reciben llamados de personas que viven en otras provincias y hasta el vecino país de Chile. En todos los casos, el atractivo de la propuesta es que te permite formar parte de un festejo íntimo a la distancia.

“Llaman mucho de Cipolletti o personas de otras provincias que tienen familia acá y ahora, para el Día de la Madre, se comunicaron hasta de Chile”, comentó Adriana, de Des-ayunos.

Dijo que por eso es fundamental estar en Facebook e Instagram o promocionarse por Marketplace, “porque el que te contrata no es de Neuquén y se guía por tus fotos”. Contó que eso llevó a muchos pasteleros a colocar una marca de agua a sus imágenes “porque pasa, como me ocurrió a mí, que ves una torta tuya que publica otro y es un engaño, no hay forma de saber qué le van a entregar después a ese cliente”.