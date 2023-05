Descubren cómo hace el páncreas para autocurarse

Investigadores de la UBA y el Conicet determinaron los mecanismos que el páncreas utiliza para autolimitar hasta el 85% de los casos de pancreatitis y explicaron que esta información “puede ayudar a evitar la muerte del porcentaje restante”. Las enfermedades relacionadas con el páncreas, como la pancreatitis, son complejas porque no tienen una única causa inicial y, por eso, no hay tratamientos específicos para aplicar.

Sin embargo, en el 85% de los casos el mismo órgano se ocupa de curar la enfermedad en el transcurso de 10 días. “Una pancreatitis aguda comienza cuando las enzimas pancreáticas se activan fuera de lugar y en el momento incorrecto. Deberían hacerlo cuando llegan al intestino, para digerir la comida, pero lo hacen antes de ser secretadas y dentro de las células que las producen, causando la digestión del propio tejido y desencadenando una enfermedad repentina y dolorosa”, explicó la investigadora, María Inés Vaccaro. Y agregó: “Si la enfermedad no es severa, el órgano vuelve a la normalidad en el período de una semana a diez días”. En ese período de tiempo “las enzimas ya no están activadas, y el páncreas se recupera, pero no se conoce totalmente cuáles son los mecanismos que usa el páncreas para curarse a sí mismo”.