Descubren a marinos que espiaban a sus compañeras

Chile

Ocho miembros de la Marina chilena fueron procesados tras descubrirse que instalaron un sistema de cámaras ocultas para espiar a sus compañeras de la fragata de guerra Almirante Lynch. Los uniformados ubicaron las cámaras en puntos estratégicamente seleccionados de los dormitorios de las mujeres y luego compartieron las imágenes en un grupo de Whatsapp y otras redes sociales. Las víctimas serían cinco mujeres, quienes tienen grados que van entre marineros 1º y sargentos 2º, y eran grabadas cuando estaban en ropa interior o desnudas en sus habitaciones.

Un tripulante de la nave denunció los hechos a sus superiores y la Fiscalía Naval procesó a ocho marinos, tres de ellos por abandono de deberes por haber guardado silencio y a los otros cinco por el delito de vulneración de derechos a la intimidad. No obstante, sólo uno se encuentra en calidad de detenido, mientras que los demás permanecen en libertad. La presidenta Bachelet calificó los hechos de “inaceptables” al reaccionar en su cuenta de Twitter. “De ser efectivo lo ocurrido en la fragata Lynch, es inaceptable. ¡Terminemos con todas las formas de violencia contra las mujeres!”, escribió.

“Hicimos un gran esfuerzo para que las mujeres entren a las FF.AA. y vamos a actuar con rigurosidad para que hechos así no se repitan. Queremos sanciones ejemplares”. José Antonio Gómez Ministro de Defensa

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció: “Vamos a actuar con rigurosidad para que estos hechos no se repitan. Hicimos un esfuerzo grande para que en las Fuerzas Armadas se integren las mujeres y seremos en este sentido implacables en buscar que se apliquen las sanciones si los hechos así se comprueban”, afirmó.

No obstante, anticipó que “desde el punto de vista de Defensa y del Gobierno, vamos a actuar con rigurosidad para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir, que existan las sanciones para que sea ejemplarizador”.

Los marinos arriesgan desde 61 días a cinco años de prisión en caso de ser encontrados culpables por la Justicia Militar. El ex jefe de la Armada y ex senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), almirante en retiro Jorge Arancibia, comentó: “Yo me opuse terminantemente al ingreso de la mujer a la Armada por todas estas cosas que se podían prever”. En tanto, el senador socialista Juan Pablo Letelier catalogó la situación de “vergonzosa” y que da cuenta de “un machismo grosero”.

El Ministerio de Defensa anunció que si los infractores son encontrados culpables, además del tiempo que puedan pasar en la cárcel, serán expulsados de la Armada.