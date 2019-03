Desde abril juzgarán a ocho represores

Oscar Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI; los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale; Emilio Jorge Sacchitella, quien se desempeñaba como segundo comandante de Gendarmería en Junín de los Andes; Néstor Castelli, interventor rionegrino tras el golpe de Estado; Carlos Alberto Benávidez, ex sargento primero del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén; y el ex coronel Fernando Zárraga, interventor de la Municipalidad de General Roca, serán los acusados.