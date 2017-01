Embed

Carlos Tevez se despidió hoy de los hinchas de Boca Juniors mediante un video antes de sumarse a su nuevo club, el Shanghai Shenhua de China, y se excusó por la metodología al admitir que no le resultó fácil tomar esa decisión ni comunicarla.

"Primeramente quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño, por todo el amor que siempre me brindaron y me van a brindar. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarla", afirmó el jugador.