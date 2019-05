"Este fallo marca un antes y un después", manifestó Pino en referencia a la causa por entorpecer la libre entorpecer la circulación de las personas en una medida de corte de calles encabezado por Baudino, en Roca y Diagonal Alvear, entre el 8 y 11 de agosto de 2017.

"Es un paso importante porque los que salen a trabajar pretender llegar en tiempo y forma y no tienen que verse perjudicados por reclamos, que el sindicato, sabía que no tenían legitimidad. Sabían que esas 30 personas no podían ser reincorporadas el TSJ ya lo había rechazado", agregó el letrado del municipio.

AM-nuevo-juicio-estatales-(3).jpg Agustín Martínez

Por su parte Baudino, quien llegó acompañado a la Ciudad Judicial por un nutrido grupo de trabajadores estatales, que permanecieron en la vereda hasta conocerse el fallo, insistió en su inocencia y adelantó que va a apelar.

"Entendemos que primero no cortamos una calle y segundo que reclamar por reincorporar trabajadores no debería tener pena. Si el juez dio la mínima, en la apelación quedará nula. Cerca del 10 de junio presentaremos la apelación, utilizaremos los tiempos que no da la ley", dijo a LU5.

AM-nuevo-juicio-estatales-(2).jpg Agustín Martínez

