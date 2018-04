Cuarenta y seis alumnas egresaron aquel año del bachillerato con orientación docente: “Por más que seamos 2, 5 o 20 sabemos que cada 26 de diciembre tenemos que estar aquí esperándonos porque sabemos que nos vamos a encontrar”, dice Patricia Díaz, en una de las mesas de la tradicional confitería neuquina.

Patricia Robiglio explica que se siguen juntando porque “se quieren” y abraza a su amiga que tiene al lado. Aclara que algunas hicieron juntas el jardín de infantes y se volvieron a encontrar en la secundaria; otras hicieron primaria y siguieron la secundaria en el San Martín. “Siempre existió una afinidad muy fuerte entre nosotras, incluso en aquellas compañeras que por distintas cuestiones no se integraron en un principio bien al grupo y después no tuvieron problemas”. “Fue la mejor etapa de mi vida, fui muy feliz en la adolescencia”, coinciden estas mujeres.

“Decir que fuimos al San Martín es un orgullo, nos dio como una marca. Nos gustaba ir al colegio, la pasábamos genial”, confiesan. Entre las anécdotas y sonrisas que empiezan a circular durante la charla, alguien recuerda el viaje que hicieron a Bariloche en cuarto año al ganar un premio por vender la mayor cantidad de entradas para una fiesta que se hizo en un boliche de Cipolletti.

P11-F03-egresadas-san-martin.jpg

La confitería sobre Avenida Argentina que las cobija cada 26 de diciembre es el lugar donde no sólo iban cuando se hacían “la rata” sino también el lugar donde estaban sus “amores platónicos”. “Los chicos más lindos de la ciudad se juntaban acá, nosotras pasábamos por la vidriera, pero no nos daban bola”, explica una de las ex alumnas del San Martín.

Entre el grupo hay docentes, médicas, abogadas, despachantes de aduana y escritoras. Algunas todavía viven en esta ciudad, otras se trasladaron a localidades del interior y también están las que residen en el resto del país. “Algunas veces vienen de su lugar de residencia”, comenta Gladys Carrera. “Algunas no se veían desde que egresaron y a partir de estos encuentros se volvieron a encontrar”, acota Adriana Lamela.

Para celebrar los 40 años del egreso, a través de Facebook y del grupo de Whatsapp, organizaron un viaje en marzo a Las Ovejas. “Pudimos ir 26 compañeras. Paseamos por Huinganco, Andacollo. Fue como revivir el viaje de egresadas de 1978. Fue hermoso, disfrutamos todo el tiempo, nos reímos y lloramos, pero sobre todo nos reencontramos con aquellas adolescentes de 17 años que fuimos”.

p11-f02-egresadas-san-martin.jpg

--> Bombas de nieve al profe y la “rata” en El Ciervo

“Un año nevó mucho, entonces nos pusimos de acuerdo para juntar la nieve del patio y recibimos al profesor de Física, que se llamaba De Aro, con bombas de nieve”, recuerda Patricia Díaz, entre los cientos de anécdotas que aún atesoran de aquellos años de estudio, adolescencia y amistad. Agrega que cuando se hacían la “rata” el lugar que las cobijaba era “obviamente” la confitería El Ciervo.

Y cuando la profesora de Psicología tenía que tomar lección, “nos cambiábamos de asiento porque la profe tenía un mapita con los nombres y los asientos”. “Un año robamos las telas que cubrían los mapas de la mapoteca porque una compañera se había encaprichado con hacerse un vestido para el baile de la primavera con ella. Se lo hizo y le quedó genial”, rememoró Patricia.

--> Las chicas del ‘78 del San Martín

Gabriela Abalo, Ana Afione, Sandra Afione, Marisa Aiello, Liliana Alvarez, Gloria Benente, Laura Botti, Gladys Carrera, Luisa Carrasco, Silvina Casares, Stella Cejas, María Cinquegrani, Mariela Cocoabelli, Patricia Diaz, Betina De Maggio, América Diorio, Gabriela Donoso, Alicia Edelman, Thelma Fernández, Lucía Fidanza, Patricia Fittipaldi, Marta García, María Gazari, Gabriela Murphy, Liliana Haas, Nilda Herce, Rosana Jordan, Alicia Klink, Adriana Lamela, María Ligalupi, Laura López, Silvia Meyer, María Nales, Nara Oses, Laura Pérez, Elizabeth Duggen, Patricia Robiglio, Alejandra Rodríguez, María Rodríguez, Claudia Telacchia, Liliana Vilches, Adriana Villareal, Jorgelina Zabert, Ethel Zalazar, Sandra Rodríuguez y Gabriela Rosa.