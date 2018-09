Desdoblarían el aumento del boleto en La Angostura

En declaraciones al portal La Angostura Digital, el viceintendente Bruno Barbagelata dijo que el tema se resolverá la semana próxima cuando regresen desde Valdivia, Chile, donde participan de la reunión del Comité de Integración Binacional de la Región de los Lagos.

La empresa Amancay presentó semanas atrás el pedido de aumento del 40 por ciento en función de los indicadores que conforman la fórmula polinómica, que es la que determina el valor del boleto. Esa fórmula se conforma con los costos del servicio.

“La polinómica está calculada al mes de mayo, así que si la actualizamos sería mayor el porcentaje. Entendemos que es medio difícil llegar con esa polinómica para el usuario”, dijo el viceintendente.

Dijo que la idea es trabajar en “algún tipo de mecanismo de desdoblar los aumentos, hacer uno ahora, pero no con ese impacto y poder generar otro antes de la temporada de verano a los efectos de que la empresa no deje de ser operativa porque, si no hay una operatividad, se va a hacer difícil el sostenimiento de la empresa para que aguante con el servicio”.

Cuando se le preguntó cuándo se definirá el tema, respondió: “Estimo que el lunes ya lo estaríamos haciendo, para eso le pedí a Economía que nos juntemos para tratar y definir el tema”.

Admitió que no es una decisión sencilla porque hay que tener en cuenta a los usuarios, pero también que la empresa pueda seguir funcionando.

El contrato que el municipio firmó con Amancay prevé autorizar dos incrementos en el año.