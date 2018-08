Desengaño amoroso en vivo

Si bien la blonda hizo todo lo posible para no blanquear al futbolista -en ningún momento lo nombró-, su cara se transformó por completo cuando le dieron detalles de la relación que el joven tiene desde hace un buen tiempo.

Brutal novedad: Yanina Latorre le dijo que su pretendiente está en pareja desde hace dos años.

“No tiene novia, te lo puedo asegurar. Yo no tengo novio, ni le pido fidelidad a nadie, ni exclusividad. Confío en la persona con la que estoy. Yo no di nombres”, señaló Pérez en Los ángeles de la mañana, mientras era interrogada por todo el panel. Inmediatamente, Yanina Latorre tomó la posta y le contó la información que le había llegado. “Tiene novia. Yo hablé con la familia de ella, se llama Karen Gramajo, está de novia hace dos años. Es manicura y vive en José León Suárez. Lo conoce hace cuatro años. No sé si habrán cortado el viernes. Están destrozados”, relató la panelista, mientras Sol se mostraba un tanto furiosa y angustiada.

Feliz revelación: La chica del clima dio detalles de su nuevo romance el jueves en Los especialistas del show.

Buscando salir de esa incómoda situación, la chica del clima aclaró: “No me gusta estar con personas comprometidas, me ponen en un lugar horrible y a mí no me gustaría que me lo hagan”.

Sol contó en Los especialistas del show que había conocido a dicho futbolista poco tiempo atrás, que iba a dormir seguido a su casa y que lo quería. ¿Se habrá terminado el amor?.