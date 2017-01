Desesperada, pide ayuda para su hija adicta a las drogas

Cipolletti

Una madre desesperada pide a la Justicia que internen a su hija porque se encuentra perdida por el consumo de drogas. La mujer teme por su integridad física y la de su nieto de dos años, quien está a su cargo.

“Mi hija comenzó a consumir drogas a los 14 años y hoy, con 26, ya está perdida y quiero recuperarla. Hace 12 años que estoy golpeando puertas para que alguien me ayude a salvarla, pero nadie me da respuestas. El Estado tiene la obligación de recuperarla, porque se trata de un problema de salud”, relató Rosa, la madre, a LM Cipolletti.

Luego de no encontrar respuestas en el Juzgado de Familia de Cipolletti, la mujer decidió acudir a la prensa para visibilizar su situación: “Lo único que me queda es que la internen por la fuerza y con orden judicial, pero me la niegan. Desde el juzgado lo único que me ofrecen es una prohibición de acercamiento, pero eso no es lo que necesito porque no la quiero dejar en la calle. Hace más de una semana se fue y no sé dónde está parando. El domingo llegó a casa y me desconocía totalmente, incluso a su bebé de dos años”, contó la mujer, empapada en llanto.

Agregó que el Estado la ha abandonado hace años y que no le queda más que “esperar a que la traigan en un cajón”.