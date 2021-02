Desesperado reclamo de los salones de eventos en Neuquén 

Julio Such, propietario del Multiespacio y Eventos Butaco, aseguró que en la Municipalidad “no” lo escuchan. Hace días presentaron un protocolo para realizar fiestas en las que crearían burbujas familiares en donde los convivientes podrían cenar y a la vez bailar, pero hasta el momento no tuvieron respuestas para su habilitación.

Such contó a LU5 que Butaco tiene varias facetas y que gracias a eso pudo subsistir a pesar de no poder realizar ni una fiesta en un año.

“Desde el 14 de marzo que no tenemos actividad. Butaco tiene 55 empleados y para abrir la puerta solamente necesito entre 4 y 5 millones de pesos por mes. Este tiempo lo logré con las otras actividades como brindar servicios a empresas petroleras pero necesitamos tener un horizonte”, aseguró el empresario.

“No tenemos expectativa, alguien que al menos nos diga, mirá hasta que no se muera el último bicho no se va abrir, y entonces ahí vemos qué hacemos”, relató Such, quien insistió en que si no se habilitan las fiestas con protocolos se generan las fiestas clandestinas.

Los salones de eventos de Plottier harán testeos de olfato y tomarán la temperatura al ingresar a las fiestas. Los bailes deberán esperar. Los salones de eventos de Plottier harán testeos de olfato y tomarán la temperatura al ingresar a las fiestas. Los bailes deberán esperar.

El dueño de Butaco, espacio con 30 años de trayectoria en Neuquén explicó que esperan que desde el Municipio puedan discutir un protocolo que les permita volver a trabajar ya que aseguró que hay mucha gente que ya se quedó sin nada.

“Estamos dispuestos a hacer todas las reformas que quieran hacer, pero charlemos. Hay gente que vendió todos sus equipos de música, de video para comer y hoy ya no les queda plata para reinventarse. Yo no hablo solo por mi, sino por todas las empresas y monotributistas que trabajan alrededor del rubro”, destacó.

Por su parte, Mariela Gioja, presidenta de la Asociación de Organizadores de Eventos de Neuquén y Río Negro (AOEPA) explicó a LM Neuquén que están muy preocupados ante la falta de respuestas de parte del Gobierno municipal y provincial y la apertura de las fiestas en otras ciudades como Cipolletti o Fernández Oro.

“Se empiezan a habilitar las fiestas en ciudades de Río Negro, en Roca se habilitan los boliches, también hay apertura en Mendoza y San Luis y nosotros no tenemos respuestas”, manifestó Gioja.

La presidenta de AOEPA aseguró que los integrantes de la asociación están muy preocupados por sus fuentes de trabajo y expresó que en “cualquier momento cortan el puente” en búsqueda de respuestas para el sector.