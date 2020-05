Señaló que están atravesando por diferentes situaciones, los que fueron despedidos y aún no fueron remunerados y los que no pudieron reincorporarse a ninguna obra.

La modalidad de corte es total en algunos puntos, a pesar de que indicó que habían acordado dejar circular a autos particulares y ambulancias.

“Necesitamos una respuesta. No estamos recibiendo contención social, nos despidieron las empresas, los bancos no abren y no cobran. Estamos en toda la provincia, incluido Cutral Co y Plaza Huincul, Neuquén y Plottier. Esta situación no da para más”, cerró el manifestante.

NOTICIA EN DESARROLLO...