No permiten el paso de camiones. Reclaman puestos de trabajo prometidos en una constructora.

Obreros incluidos en la Agrupación Uocra bloquean desde en esta mañana el ingreso de los camiones a la refinería de YPF en Plaza Huincul. No permiten el paso de los camiones.

Juan Carlos Mazzina explicó que pidieron a la empresa Contreras que lleva adelante una obra civil. Se hizo el tendido “de una línea que está mal y ahora la van a volver a hacer. Nosotros tenemos mano de obra calificada por eso queremos que nos tomen”.

Como esperaron una respuesta y no los atendieron después de ir a protestar a la firma Contreras, resolvieron ir hasta las puertas de ingreso a la refinería. Aclararon que con YPF no tienen inconvenientes y mantienen buen diálogo, pero no es lo mismo con la contratista. Se mantendrán en el lugar hasta tener una respuesta. Este grupo se alinea con la conducción de Godoy a nivel provincial.