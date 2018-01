Despiadada le robó $180 mil a su tía mientras dormía

Cipolletti. -“La familia no se elige. Me robó lo que hice con mi esfuerzo”, lamentó ayer Ana Mendes, la dueña de un boliche de Cinco Saltos a la que una sobrina neuquina le robó 180 mil pesos mientras dormía. Algunas horas más tarde, le devolvió una parte del dinero, pero no quiso decir dónde ocultaba el resto.