Destacan a ocho neuquinas por su aporte a una sociedad más justa

El acto se realizó el pasado viernes a la mañana en el Salón Azul de la Biblioteca del Comahue (UNCo).

El evento contó con la presencia de la subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui, y del ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaráz, junto con unas cien personas que se emocionaron y aplaudieron cada una de las historias contadas.

En esta oportunidad, las mujeres destacadas fueron Mónica Astorga Cremona y Argentina Betancourt de Centenario, Laura Beatriz Quintana de Senillosa, Marcela Laugle y María Alejandra Buiarevich de Plaza Huincul, Beatriz Bustamante, Pety Pichiñan y Marcela Verónica Torres de Neuquén capital.

La única ausente fue la Mónica Cremona y en su representación estuvieron Katy Villagra y Adriana Leiva.

A lo largo del año, la subsecretaría de las Mujeres seguirá destancando a mujeres de las distintas zonas de la provincia con el aporte en la elección de las distintas Áreas Mujeres.

Apertura

La subsecretaría de las Mujeres, Patricia Masitegui, fue la encargada de abrir el acto recordando los 13 años de la desaparición de Florencia Penachi.

"Hace 13 años que Florencia no habla. No sabemos qué le pasa. Desapareció por una de las violencias más grandes que es la prostitución y el delito más infame, que es la trata de personas. Y justo hoy hay mujeres puedan contar la historia, que empecemos a escuchar las voces de todas las mujeres. Por todas las que no están, por la trata, los femicidios, a esas mujeres que le truncaron la vida. Esperemos que esta experiencia pueda seguir adelante y les agradezco a todas las mujeres que hoy están aquí para contarnos su historia", manifestó.

Por su parte, el ministro Alcaraz destacó el trabajo desinteresado de estas mujeres en pos de la equidad de género. "Se destacó a estas mujeres para dar cuenta de la importancia de su trabajo en la sociedad neuquina, de su trabajo por la dignidad de las personas. A los funcionarios públicos nos da muchas ganas de seguir porque entendemos que hay mucha gente que trabaja ad honorem por la equiidad de género", indicó.

Y llamó a la reflexión al género masculino: "Cuando nos damos cuenta de la dimensión de la desigualdad entre los géneros y del machismo que irrumpe de una manera tan agresiva, me pregunto cómo no somos capaces de revertir aquello que aprendimos mal. El patriarcado debe caerse y tenemos que seguir trabajando cada día para eso. Sobre todo los hombres. Lleva tiempo pero es necesario", afirmó el ministro de Ciudadanía.

Mujeres en el centro de la escena

En esta oportunidad, la subsecretaría con la colaboración de la Dirección General de Planificación de la provincia propuso un conversatorio en el que cada mujer contó durante 15 minutos su trayectoria y visión desde su campo de trabajo, respecto a las brechas de género que existen en la sociedad.

Para llevar adelante esta modalidad, participaron dos moderadoras, mujeres destacadas de años anteriores, que con preguntas ayudaron a las homenajeadas para que puedan dar cuenta de sus vivencias.

Una vez finalizado el conversatorio, la Subsecretaría entregó el certificado correspondiente y un pequeño presente a cada una de las mujeres.

