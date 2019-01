Destruyó el carro de un vendedor de huevos ambulante y se fugó

“El señor estaba estacionado con su camioneta en la esquina y mi carro estaba frente a la casa de una señora. Estaba distraído cuando de pronto salió, lo chocó y lo dejó regado en el suelo”, contó Díaz Gómez a LM Neuquén.

El vendedor es oriundo de la República Dominicana y llegó al país hace dos años y medio. En un principio comenzó trabajando en el rubro de seguridad, pero como el salario era magro se dedicó a vender huevos.

AM-Vendedor-ambulante-Republica-Dominicana-(3).jpg Agustín Martínez

"Ganaba muy poco como seguridad y acá tenía para sobrevivir. Vine temprano para pagar una tarjeta. El hombre se dio cuenta de lo que hizo, pero no le importó. Se fue inmediatamente, ni vino a pedirme excusas", se lamentó.

Díaz Gómez señaló que lo único que pretende es que le pague por la mercadería perdida. "Estaba lleno de maples, de mercadería tenía más de 6 mil pesos. Y me rompió al menos unos seis maples de huevo. Para mi es demasiado. Quiero que me pague el daño que me hizo, como buena persona. Le hubiera aceptado hasta 500 pesos", agregó, al tiempo que señaló que radicará la denuncia en la comisaría.