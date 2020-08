Desvalijaron otra casa en Plottier y piden seguridad

"No me entra más bronca y desolación. Llegar a tu casa y encontrarte este escenario. Se llevaron mi moto, se llevaron todo. Me robaron la poca tranquilidad que tenía. No doy más", publicó una vecina de Plottier, a quien le desvalijaron su vivienda en apenas minutos. La moto apareció abandonada, pero del resto del botín no hay novedades y la mujer pide colaboración en caso de verlo en las redes.