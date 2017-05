"Me desperté con el frío que me daba en la cara. La puerta de entrada estaba abierta, hacía un frío tremendo, la ventana que da a la calle abierta. No se entiende que los perros no hubiesen ladrado. Iba a llamar a la policía y no estaba el celular como tampoco mi ropa", relató Selva Mess a LU5, quien de a poco se fue dando cuenta de todo lo que me faltaba.

Dijo que dos años atrás había padecido un robo similar y que a pesar de haber proporcionado datos de los sospechosos, la investigación no había avanzado.

"Con el jefe del operativo en casa, nos avisaron que vecinos habían denunciado que encontraron un auto abandonado. Fuimos y efectivamente el auto era el mío. Un taxista dijo que se había topado con ese auto en el que viajaban tres menores y uno de ellos lo había amenazado en Bahía Blanca y Chocón", contó Selva a LU5.

Dijo que encontró hasta su ropa interior esparcida en la calle. Le falta la documentación personal y del vehículo.

"Creo que a nosotros nos durmieron. Los primeros que escuchan todo son mis perros. No es normal lo que está pasando. Hace unos días pasó algo parecido a una cuadra de mi casa. Confluencia es tierra de nadie", agregó Selva.