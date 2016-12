Guillermo Elía

policiales@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- El juez de Garantías Marcelo Muñoz -que chocó, huyó y se negó a hacer el test de alcoholemia en septiembre de este año- habría protagonizado un extraño accidente en 2014. Según pudo reconstruir LM Neuquén, Muñoz habría cambiado el lugar de un accidente ocurrido en la autovía norte, cuando todavía no estaba habilitada, denunciando que ocurrió sobre la Ruta 22, con el presunto propósito de lograr que la compañía de seguros Zurich no objetara la cobertura y le pagara un auto nuevo. Para eso, habría contado con la colaboración del entonces jefe de la Policía, Raúl Laserna. Es más, este diario logró confirmar que el mismo Laserna le prestó al magistrado un auto oficial de la Policía durante tres meses hasta que le entregaron el cero kilómetro.

La historia no tiene desperdicio. Pese a ser un grotesco vox populi puertas adentro de la Justicia y de la Policía, como se dieron órdenes directas de no asentar el siniestro en los libros todos creían que el caso quedaría en la oscuridad. Aun conociendo ese obstáculo, LM Neuquén emprendió una investigación en el marco de la cual varios funcionarios policiales relataron hechos de los que podrían surgir delitos o graves faltas administrativas que deben ser objeto de investigación administrativa y judicial.

Pertenecer tiene sus privilegios

Todo se remonta al 1º de mayo de 2014, cuando el juez Muñoz, acompañado por su pequeño hijo de 8 años, conducía su Volkswagen Bora negro, patente JVO 491, y habría chocado en la autovía norte que no estaba habilitada para su uso, aunque varios la utilizaban asumiendo el riesgo personal de que si tenían un accidente la empresa de seguro no los cubriría por tratarse de una ruta en construcción. La inauguración se concretó el 27 de noviembre de ese año.

Según relatos de fuentes policiales y judiciales, cerca de las 18 horas de ese día Muñoz no habría advertido la rotonda de ingreso a Parque Industrial y literalmente la habría pasado por arriba. “Se la tragó por completo, destruyó todo el tren delantero. De hecho, cuando el auto lo trajo la grúa al predio tenía una rueda acostada”, confió un funcionario policial que en esa época se desempeñaba en la Dirección de Tránsito.

Del accidente, Muñoz y su hijo salieron ilesos. A sabiendas de que debería asumir los altísimos costos de reparación del auto o su pérdida, Muñoz habría emprendido una maniobra para garantizar que el seguro no cuestionara la cobertura, se hiciera cargo y le repusiera el coche.

“Hacete amigo del juez”

Fue en ese momento cuando Muñoz habría llamado al jefe de la Policía de ese entonces, Raúl Laserna, quien no habría querido desaprovechar la oportunidad de seguir el célebre consejo del viejo Vizcacha a Martín Fierro. Laserna, en cuestión de minutos, habría bajado directivas a la tropa para que se le diera un buen trato a Muñoz y habría puesto a toda la fuerza a su disposición con orden de no dejar registros del accidente. “Hay un libro de siniestros donde directamente no se asentó el accidente y se envió la grúa contratada por la Policía para que fuera a buscar el Bora del juez”, confirmó la fuente a este diario.

Incluso, en esa jornada, hubo un extraño movimiento de personal en la Dirección de Tránsito. “Un oficial que estaba de franco fue a tomar la guardia para verificar que todo fuera de acuerdo con lo ordenado por el jefe”, reveló otra fuente a este medio.

Si bien no dejaron registros en el libro de siniestros, un rastro quedó y este diario lo encontró. En el libro de guardia, donde se registran todas las salidas e ingresos al predio, quedó asentada a las 21 de ese día la salida de un móvil con dos oficiales con destino a Parque Industrial y a las 21:50 el ingreso al predio de la grúa con el Bora del juez. Cabe preguntar, ¿por qué habrían ido a buscar el auto siniestrado a Parque Industrial si el accidente ocurrió en Ruta 22 y Río Colorado, tal el lugar del accidente denunciado por Muñoz ante Zurich? Un par de días después, a las 11, Muñoz se acercó a retirar el vehículo y eso también quedó asentado en el libro de guardia.

Manejate

Después del accidente, el juez se quedó sin vehículo. Entonces, el jefe de la Policía lo habría citado a su despacho y allí le habría entregado las llaves de un Chevrolet Aveo nuevo. “Eso lo recuerdo muy bien. El Aveo que no había sido ingresado dentro del parque automotor de la Policía como móvil sino como vehículo para el uso de la cúpula, Laserna se lo prestó a Muñoz por unos tres meses”, recordó ofuscado todavía un ex integrante de la cúpula de la Policía de ese entonces.

A esa altura, al juez le restaba acudir a la aseguradora y hacer la denuncia del accidente. Así lo habría hecho, declarando que ocurrió en un lugar que no admitía cuestionamiento de la cobertura por ese motivo. La Policía no registró el accidente en el libro respectivo pese al auxilio brindado y Muñoz no habría realizado la exposición de estilo ante dicha autoridad. “Mirá, no hay registros de que el juez haya hecho exposición en alguna sede de la Policía, pero ya en ese tiempo podías hacerla directamente en la aseguradora”, dijo el ex integrante de la cúpula.

LM Neuquén se comunicó con la compañía de seguro Zurich y allí explicaron que el juez “declaró que circulaba por la curva Río Colorado, en Plottier, y volcó con el vehículo tras morder la banquina”. Y agregó: “Nosotros, frente a la duda, siempre pagamos”.

Lo cierto es que en la medida que este diario avanzó en la investigación muchos policías de bajo y alto rango admitieron conocer la maniobra y otros tantos se pusieron nerviosos por el giro dramático que podría dar a sus carreras “el destape” del obrar irregular descripto. “Esto, si lo investiga en serio un fiscal, puede dejar muy comprometidos a varios, empezando por el juez”, dijo un policía de alto rango.

Cierto es también que Marcelo Muñoz obtuvo cobertura de la aseguradora y sustituyó el auto destruido o seriamente averiado por un Volkswagwen Bora cero kilómetro, gris, patente ODR 644. Fue con este vehículo que el 24 de septiembre pasado chocó, huyó y luego se negó a realizarse el test de alcoholemia, causa por la que enfrentará un jurado de enjuiciamiento y podría ser destituido.

El día que chocó, huyó y se negó al test de alcoholemia

El 24 de septiembre pasado, el juez Marcelo Muñoz protagonizó un nuevo accidente. Fue a las 19:15 en calle Trenque Lauquen frente al cementerio parque Jardín del Recuerdo. Muñoz venía en su VW Bora de un evento donde había tomado alcohol.

El magistrado no advirtió un badén y terminó impactando de atrás a un Renault Sandero. Si bien los vehículos se engancharon, el juez aceleró y empujó al Sandero, que terminó adentro del canal.

La pareja que iba en el Renault dio aviso a la Policía cuando observó que el Bora se daba a la fuga con los airbags activados y perdiendo líquido del radiador.

A los dos kilómetros y medio se quedó el Bora, cuando Muñoz pretendía llegar a su casa.

La investigación fiscal determinó que el juez mantuvo comunicación con los jefes de la Policía y hubo un comisario de alto rango que pidió silencio de radio. “Fue el comisario Garrido”, confió una fuente judicial a LM Neuquén.

El frustrado intento de ocultar el siniestro dejó en evidencia al juez, que incluso se negó a realizarse el test de alcoholemia en la sede de la Dirección de Tránsito.

Por este siniestro, Muñoz afrontará un jurado de enjuiciamiento que podría poner fin a su carrera de magistrado neuquino.