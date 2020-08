DetectAR llegó al centro e identificó dos casos sospechosos

"Lo que empezamos a hacer con el DetectAR es comenzar a recorrer sectores que en otro momento no nos había pedido desde le Ministerio de Salud de la Provincia, cómo fue el caso de esta zona centro oeste", dijo De Giovanetti a LU5 y confirmó que, del total de domicilios, unas 177 personas eran mayores de edad. "Un dato importante que siempre constatamos", aseguró tras explicar que se verifica si tienen las vacunas correspondientes. En el caso de que no, se la deriva a un centro para que se las coloquen.

"Además, se identificaron dos casos sospechosos que fueron respectivamente derivados", explicó.

Plan Detectar Neuquén Agustín Martínez

"Al ser una zona de muchos edificios, tuvimos que comunicarnos primero con los porteros y hacer toda una tarea de logística previa para que los vecinos y las vecinas supieran que iban a pasar personal municipal, acompañado de personal de salud", describió la funcionaria.

Por su parte, anticipó que se está incorporando mayor cantidad de personal municipal para que recorran permanentemente las zonas comerciales y, en los fin de semanas, los espacios públicos, ya que observaron que "varios vecinos no respetaron" las medidas sanitarias.

encuesta-plan-detectar-sector-las-Florcitas Agustin Martinez

"Tenemos que trabajar desde la realidad (porque) si vas y cerrás los espacios verdes, no sirve de nada porque los chicos lo saltarán y jugarán. Hay que tener presencia y explicarles que no es una medida unilateral sino que tiende a protegernos entre todos", expresó la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti, y concluyó: "Lo que tenemos que hacer es contagiarnos la menor cantidad de personas posibles o en el menor tiempo posible para no desbordar el sistema de salud".