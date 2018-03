El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 17, cuando personal de la Brigada Rural de Junín atrapó in fraganti al jefe de la División Antinarcóticos de la fuerza a nivel local y a otra persona que se desempeña en el Ejército.

Los dos tenían elementos no autorizados a bordo del patrullero, una camioneta Volkswagen Amarok, perteneciente a la fuerza.

Ambos hombres fueron detenidos sin oponer resistencia y quedaron a disposición de la Justicia. El personal de la Brigada Rural labró las actas correspondientes y trasladó el vehículo a una sede policial.

En declaraciones a LU5, Nestor Skruta, jefe de la oficina de guarda fauna de Junín de los Andes, explicó que estas dos personas fueron divisadas en una recorrida de contralor sobre el puente de Collón Cura-

"Se controló a un señor que no tenía permiso de pesca y estaba pescando con un señuelo no permitido. Se le labró el acta y se le secuestraron los equipos. Después me enteré que era de la brigada de narcótico de Junín de los Andes", explicó Skruta.

El guardafauna indicó que se le labró la infracción, se le secuestra el equipo y tiene cinco días hábiles para presentar su descargo dando los motivos de sus accionar. Luego se eleva la denuncia a la oficina provincia, que determina la multa que tiene que abonar.

Skruta negó que el jefe de narcóticos haya querido evitar el procedimiento aludiendo a su rango. "En ningún momento se manifestó que los quiso chapear con el cargo", explicó sobre el informe que labraron los oficiales en el lugar.