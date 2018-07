Detuvieron a la "amiga" de Trump por tocar a clientes

La actriz de 39 años fue acusada por tocar a tres clientes, que eran detectives encubiertos, en el incidente en las primeras horas del jueves, dijo la policía de Columbus, Ohio, en un comunicado. Su abogado Michael Avenatti describió los acercamientos como “no sexuales”.

Por su parte, un medio local asegura que dos detectives de policía y un oficial abordaron a Daniels -quien se encontraba en topless- en el escenario luego de que ella “usara sus senos desnudos para golpear a clientes” y “tocara los senos de mujeres clientes”.

La norma de Ohio conocida como Ley de Defensa de la Comunidad prohíbe que nadie a excepción de un familiar toque a una bailarina desnuda o semidesnuda.

El mal trago duró poco: Daniels quedó en libertad antes de las 6 de la mañana de ayer tras el pago de una fianza de 6 mil dólares y tras declararse inocente de los tres cargos de delitos menores. Su abogado no se quedó callado: aseguró que todo el episodio no es más que una farsa montada desde la política. “Esto fue una trampa absolutamente. Es absurdo que se destinen recursos policiales a llevar a cabo una operación encubierta relacionada con clientes que tocan a bailarinas en un club de striptease de una forma no sexual”, dijo Avenatti.

Daniels intenta que la Justicia anule un acuerdo firmado en 2016 por el cual ella recibió 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre la relación que habría tenido con Trump en 2006.

El acuerdo se firmó justo antes de la elección presidencial de 2016. La actriz porno demanda la anulación del mismo, aduciendo que el mismo no fue firmado por el mandatario. Pero Trump niega haber tenido una relación sexual con ella, pese a que su abogado Michael Cohen dijo haber pagado de su bolsillo los 130.000 dólares a Daniels.

Dudas: Su abogado denunció que es una operación encubierta en contra de la actriz.

En Londres no lo recibieron bien

Con sus “relaciones especiales angloamericanas” bajo tensión y en medio de la mayor operación de seguridad para evitar que sea emboscado por las protestas, el presidente norteamericano Donald Trump aterrizó en Gran Bretaña, un país en “confusión”, según sus propias palabras, para su primera y muchas veces postergada visita a su más próximo aliado transatlántico. No será una visita de Estado, a pesar de la invitación oficial extendida por la reina. Él la transformó en una “visita de trabajo”, entre la cumbre de la OTAN y su encuentro con Vladimir Putin, con dos días de descanso en su campo de golf en Escocia, donde ya se han iniciado las protestas en su contra. Trump aterrizó en el aeropuerto de Stantead junto a Melania. Al menos 10.000 policías británicos, que han debido dormir en catres por razones presupuestarias, garantizarán su seguridad en las calles de Londres, donde hoy se prepara una de las más importantes protestas después de las que se oponían a la guerra de Irak.